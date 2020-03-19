AliExpress Россия отменит комиссию для продавцов

AliExpress Россия планирует обнулить комиссию для российских продавцов — эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия.

— Тренд на перетекание потребительского спроса из офлайна в онлайн не нов — мы наблюдаем его все 10 лет существования AliExpress. Нынешний бум онлайн-заказов подпитывается не только развитием сферы онлайн-услуг — покупатели проявляют осторожность, отказываясь от посещения магазинов. В этой ситуации онлайн-каналы продаж становятся основными для многих бизнесов. И многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью — через маркетплейс, — говорит Дмитрией Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

По его словам, AliExpress Россия исторически удерживает комиссию с продавца на низком относительно остального рынка уровне — сейчас она составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на AliExpress Россия после 31 марта.

Отмечается, что обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов-резидентов других стран. Сейчас на AliExpress более 10 тыс российских продавцов, в ассортименте которых более 1,5 млн товаров почти во всех категориях маркетплейса: мода (одежда, обувь, аксессуары, часы и ювелирные украшения), бытовая техника и электроника, товары для детей, дома, сада, ремонта, автомобилей, спорта, а также косметика и товары повседневного спроса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 года, лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%). Далее идут товары для красоты и здоровья (19%), одежда и обувь (7%).

В компании подчеркнули, что глобальные события последних недель стимулировали бизнес российских продавцов на AliExpress. Так, во время карантина в Китае (февраль — начало марта), в течение которого посылки от китайских продавцов могли отправляться и доставляться с задержкой, продажи российских селлеров на AliExpress Россия выросли на 20%.

Фото с сайта компании