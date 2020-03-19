Пассажиры из Узбекистана не могут вылететь из аэропорта Толмачево

Пассажиры не могут улететь в Узбекистан из аэропорта Толмачёво. В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines рассказали, что в соответствии с решением правительства Республики Узбекистан о приостановке всех воздушных перевозок, с 16 марта по 30 апреля 2020 года временно отменены все собственные рейсы S7 Airlines в города Узбекистана.

— Для возвращения пассажиров из Новосибирска узбекской стороной была согласована возможность выполнения чартерного рейса S7 Airlines. Однако за полтора часа до предполагаемого вылета авиакомпания получила от Узбекистана отказ на выполнение рейса. К сожалению, пассажиры были вынуждены остаться в Новосибирске. 18 марта в аэропорт Толмачево для общения с пассажирами прибывал консул Узбекистана. По нашей информации, в настоящее время принимается решение о возвращении пассажиров домой чартерным рейсом национального авиаперевозчика Узбекистана, — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры S7 Airlines могут оформить возврат полной стоимости авиабилета за перелет из Новосибирска в Узбекистан. Кроме того, можно переоформить билет без ограничений на новые даты — после 31 мая 2020 года — или на совсем другой маршрут, например, по России. Тогда нужно будет доплатить лишь разницу между стоимостью прежнего и нового билетов.

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