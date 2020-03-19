Регионам отдадут «наливайки»

Сессия горсовета Новосибирска своим решением поддержала находящиеся на рассмотрении в Госдуме изменения в законопроект «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Данные изменения предусматривают передачу с федерального на региональный уровень полномочий по ограничению деятельности незаконных точек реализации алкогольной продукции. Поводом для такого решения послужили многочисленные обращения к депутатам горожан, недовольных соседством с так называемыми «наливайками».

— Как правило, посетители таких организаций, приобретая алкогольные напитки, распивают их во дворах жилых домов, на детских площадках, в подъездах, чем создают неудобства для проживающих в многоквартирных домах граждан, провоцируя с ними конфликты и нарушая общественный порядок, покой граждан, ухудшая санитарное состояние подъездов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, — говорится в проекте постановления. — Распространение данных организаций приводит к увеличению потребления гражданами алкоголя. Близкое расположение к детским площадкам способствует формированию положительного образа и толерантности к употреблению алкогольных напитков у несовершеннолетних.

По мнению инициатора рассмотрения этого вопроса в горсовете — депутата Кирилла Покровского, это только первый этап в противодействии противоправной реализации алкоголя, но алгоритм работы на текущий момент уже имеется.

— После того как нас поддержат, мы предлагаем выйти с инициативой на губернатора области по созданию рабочей группы, в которую должны входить депутаты городского совета, представители исполнительных органов власти, — говорит Покровский. — Эта группа будет в рабочем порядке рассматривать обращения граждан и контролировать работу по исполнению данного закона. Сейчас органы госвласти субъектов РФ не вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Принятие федерального законопроекта будет способствовать обеспечению безопасности жителей, снижению потребления алкогольной продукции, соблюдению общественного порядка и сохранению здоровья граждан.

Данная позиция уже нашла поддержку у депутатов регионального уровня. Об этом сообщил присутствовавший на сессии вице-спикер заксобрания области Андрей Панферов.

— Ситуация выходит за все рамки приличия, — комментирует Панферов информацию о работе точек сбыта алкопродукции. — Хлебают пиво, которое продают после 22 часов. Продают молодым. Те, кто пьют, гадят в подъездах, устраивают бесчинства. От этого страдают жители Новосибирска. Если меры будут резкими, но продуманными, то мы не только наведем порядок, но еще выразим таким образом уважение к жителям, которые засыпали своими обращениями и мэрию, и заксобрание. Эти вопиющие факты, конечно, надо прекращать.

Речь, в первую очередь, идет о точках продажи, располагающихся в зданиях жилых домов, часть из которых, «маскируется» под вывесками заведений общепита. При этом подобные учреждения обладают удивительной «живучестью», против которой бывают бессильны даже правоохранительные органы.

— У меня на округе такая ситуация: закрываем «наливайку», через две недели она опять работает, — говорит председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев. — Хотел бы попросить правоохранительные органы и прокуратуру проводить повторные проверки.

Некоторые регионы уже демонстрируют определенные успехи в борьбе с подобным «общепитом».

— Хотел бы обратить внимание на Якутию, где проработали возможности федерального закона и предложили формулировку: «не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов», — приводит пример депутат Александр Бурмистров. — По тем, кто маскируется под кафе, нужно обращаться в Москву. Тем, которые не маскируются, торговым точкам реализации, мы можем перекрыть кислород уже сейчас.

Депутат предложил обратиться в правовое управление горсовета Новосибирска с просьбой проработать вопрос о перечне возможных на региональном уровне дополнительных ограничений.

— Есть инструменты, которыми не в полной мере пользуемся, — говорит Бурмистров. — Развитие подобной инициативы было бы очень полезно.

Однако, по мнению, ряда его коллег по депкорпусу, главное в решении данного вопроса — не перестараться с «перекрытием кислорода», чтобы не пострадали добросовестные предприниматели, соблюдающие законодательство при реализации алкогольной продукции.

— Не будем перекрывать кислород, — говорит председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Мы предлагаем вернуть процедуру регулирования на уровень региональной власти. Предлагаем поддерживать добросовестных предпринимателей и наказывать нарушителей. Этот вопрос был рассмотрен на комиссии по предпринимательству, поддержан единогласно.

О необходимом балансе между сохранением добросовестного бизнеса и наведением порядка говорит и председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

— Безусловно, мы должны поддерживать и бизнес, который работает в этом направлении, и развивать культуру потребления алкоголя среди молодежи, — говорит он. — Нужно бороться с так называемыми «наливайками», которые обходят законодательство. То, что происходит сейчас, особенно в спальных районах, в жилых домах, недопустимо. Мы хотим, чтобы у субъекта было право устанавливать ограничения.

По информации горсовета, проект постановления был направлен не только в Госдуму, но и непосредственно ее депутатам, представляющим Новосибирскую область.

Фото: pixabay.com, автор-spooky_kid