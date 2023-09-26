Алису в стране чудес наказали за наркотики в Новосибирске

Новосибирский областной суд 26 сентября оставил в силе приговор продавцам наркотиков из интернет-магазина, который обслуживал оптовиков из Сибири и Дальнего Востока.

Громкие задержания наркоторговцев начались еще в 2018 году. В штате у распространителей трудились девять мужчин и семь женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Самый главный руководитель сидел в тюрьме и решал все рабочие вопросы прямо из-за решетки. Бизнес процветал. Онлайн магазин «Алиса в стране чудес» приносил прибыль более 15 миллионов рублей в месяц.

В июле 2022 года дельцы услышали приговор в Железнодорожном районном суде. Каждому из участников было назначено от 7 до 15 лет лишения свободы. Но наркоторговцы посчитали наказание очень жестоким и попытались обжаловать.