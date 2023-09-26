В деле о продаже ребенка в Новосибирске появились шокирующие подробности

Скандал с продажей ребенка в Новосибирске набирает обороты. Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на торговлю людьми. Удалось также установить и личность родительницы.

Напомним, 25 сентября, в интернете появилось необычное объявление. В разделе «животные» на продажу был выставлен малыш, которому по фото около двух лет. Объявление было размещено с аккаунта жительницы села Лузино Омской области, но с геолокацией в Первомайском районе Новосибирска. Сибирячка написала, что продает сына Макарушку и добавила, что он «безумно любит качели». Цена на товар была по запросу.

Не известно много ли людей запросили стоимость мальчика, но после огласки этой истории в СМИ, объявление было заблокировано.

Следователи в Омск направили поручение с просьбой установить личность матери ребенка. И вдруг выяснилось, что эта женщина полиции уже знакома. Ей 25 лет, она действительно проживает в Лузино.

― У нее есть ребенок 2022 года рождения, сын. Более того, летом этого года в интернете уже было опубликовано подобное объявление. Проводилась проверка. Сейчас будем разбираться в новой ситуации, ― пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах Омска.

Между тем, мы тоже попытались найти сибирячку по имени Виктория К. в социальных сетях. Ее аккаунт нашелся ВКонтакте. Правда женщина в переписке с журналистом прикинулась не той самой матерью, а ее знакомой.

― Полиция уже ведет расследование. Родители ни при чем. Страницу матери взломали и разместили объявление. А вообще этот аккаунт в приложении был удален еще в 2021 году, сын еще не родился даже. Фото мальчика реальное. Мать сейчас в истерике, на грани срыва. Ей очень нужны дети. Об этой ситуации она даже не знала, ― написала о себе от третьего лица сибирячка.

На другие вопросы молодая женщина отвечать не пожелала и заблокировала чат с журналистом.

Был ли взломан аккаунт Виктории на самом деле, да еще и дважды, теперь будут выяснять следователи и эксперты.