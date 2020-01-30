АЛЛАТРА ТВ: Формула счастья

Несколько тысяч лет подряд людям навязывалось, что счастье – это обеспеченная материальная жизнь в наслаждениях и удовольствиях. Предполагалось, что каждый может так жить, если будет выполнять ряд советов и рекомендаций. И чем усерднее твоя работа в этом направлении, тем слаще обещалась жизнь. Для достижения цели была создана целая индустрия тренингов, курсов и семинаров.

Но видимо, в предложенной формуле счастья всё же упустили что-то очень важное и процесс пошел не так. По факту мы получили общество потребителей и эгоистов, заботящихся только о собственном благополучии. В центре – собственное «Я», вокруг – возможности, инструменты, способы для удовлетворения этого «Я». Каждый готов брать, но никто не готов отдавать. Даже любовь стала рассматриваться не с точки зрения, чтобы любить, а чтобы получить ее от других.

Разве возможно быть счастливым в потребительском обществе? Даже логически можно понять, что счастье получить такими методами невозможно, его можно только отобрать. Но будешь ли ты счастлив, делая при этом несчастными других? А если кто-то окажется сильнее тебя… Вот и получается вместо счастья борьба за выживание какая-то.

По факту оказалось, что потребительская жизнь не так сладка, как рекламировалась. Оказалось, что под яркой, соблазнительной оберткой находится вовсе не та вкусная шоколадка, а такого же цвета, но другой продукт жизнедеятельности. Прямо, как в известной фразе: «не все то золото, что блестит».

Ну а поскольку результат не оправдал ожиданий, то люди решили возвратиться к истокам и обратить свое внимание на опыт предков. Ведь еще не так давно в обществе превалировали такие ценности, как честность и порядочность, поощрялись взаимопомощь и взаимоподдержка. Жить по совести было модным! И чем глубже в историю, тем больше подтверждений, что счастье не подкрепляется золотым запасом и не возрастает пропорционально объему материальных накоплений.

С самой древности люди знали, что жизнь очень скоротечна. Сколько бы ни нажил материальных ценностей, с течением времени все будет превращено в прах. Так же и тело человеческое: создано из праха, в прах и обернется. Но люди знали также, что человек – это не просто тело, что он создан по образу и подобию Божьему, а поскольку Бог – это Дух, то и в человеке присутствует духовное начало. Материя смертна, вечен только Дух. То есть, чтобы приобрести жизнь вечную, нужно развивать в себе духовное начало, а не животное.

Именно духовное освобождение является целью жизни человека и такой шанс (т.е. жизнь в материальном теле) дается только один раз, после чего пожинаем плоды по заслугам и по собственному выбору.

Как сказал Игорь Михайлович Данилов в передаче «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЕРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ», «Чтобы присоединиться к Миру Духовному, нужно пребывать на стороне Духовного мира и самому стать Духом, тогда и присоединишься. То есть Дух может сблизиться с Духом, материя с материей. Огонь с огнём, вода с водой. Но огонь с водой не смешается».

Интересно, что Знания о духовном освобождении постоянно присутствовали в человеческом обществе. Их бережно хранили и старались передать последующим поколениям в виде петроглифов на скалах, рисунков на стенах домов, на посуде, в украшениях и т.д.

Родители, понимая скоротечность жизни и ее истинную цель, обучали детей, чтобы ребенок с детства имел возможность сделать собственный выбор между материальным и духовным началом. Ну а когда у тебя есть Знания, разве выберешь ты смертное, если можешь заслужить жизнь вечную! Естественно, что большинство выбирало жизнь вечную и усердно трудились в этом направлении, т.е. духовно самосовершенствовались. В таком обществе царило добро и любовь!

Получается, что нужно не ждать любви от других, а начать с себя, начать эту любовь генерировать и делиться ею с другими! На самом деле ведь, чтобы почувствовать себя счастливым, достаточно порой простой улыбки или доброго слова. И если максимальное количество людей выберут для себя такой образ жизни, то это и есть формула счастья!

Своеобразной платформой для объединения честных, порядочных людей стало Международное общественное движение «АЛЛАТРА», где люди абсолютно бескорыстно, в свободное от работы время реализуют свои лучшие человеческие и профессиональные качества на благо всего общества!

Принцип действия волонтеров следующий: придумал, предложил, поддержали, вместе воплотили. Уже сейчас реализуется множество проектов и инициатив. С каждым днем к Движению присоединяются новые и новые люди. Снимаются созидательные передачи, проводятся исследования, круглые столы, конференции. Не остается без внимания ни одна актуальная тема и направление: от культуры до науки, от медицины до экономики, от образования до спорта, от психологии до климата…

В процессе деятельности выявилась закономерность, что если к процессу подходить с любовью и благой целью, то и результат соответствующий. Даже физики научно подтвердили, что человеческое внимание и отношение является первопричиной всех происходящих событий.

Получается, мы сами построили то общество, в котором живем. Мы же можем его быстро изменить! Просто нужно не ждать решений и указов от правительства и «авторитетов», а самим взять ответственность на себя. Ведь общество – это и есть мы, это каждый из нас. И именно каждый из нас должен сделать выбор, в каком обществе хотел бы жить: в потребительском или созидательном. Какое общество выберешь ты, такое и будет!

09 мая 2020 года на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» будет проходить всеобщая международная онлайн конференция «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», где граждане из всех стран мира, все вместе, будут решать, как на практике изменить вектор развития человечества в созидательное русло. Каждый может принять участие в конференции и поддержать инициативу. И тогда созидательное общество не заставит себя ждать. Созидательные идеи и опыт каждого, а также совместная их реализация – это и есть созидательное общество!