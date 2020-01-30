Как уникальность текста влияет на позиции сайта

Что подразумевается под уникальностью

Уникальность – это термин, которым обозначаются значимость контента, его размещение в сети только один раз. В большинстве случаев такой информационный материал создают под конкретный сайт в соответствии с его тематикой. Перед публикацией проверить текст на уникальность можно на сервисе Антиплагиатус.

Написанием оригинальных текстов занимаются копирайтеры, они создают статьи в различных тематиках. Существует еще понятие рерайтинга – переделывания уже имеющегося контента, переписывания его своими словами по типу изложения.

Роль уникальных текстов в SEO-продвижении

Качественному SEO-продвижению способствуют тексты, отвечающие требованиям:

уникальности;

информативности;

актуальности.

Для того, чтобы ресурс занимал высокие позиции в поисковых выдачах, размещенные на нем тексты должны быть уникальными, желательно подобрать к ним фотографии. Весь контент подвергается индексации со стороны поисковиков. Они оценивают, публиковалась ли статься ранее на каком-либо ресурсе. Сайты с уникальным информационным материалом, обычно занимают лидирующие позиции в рейтинге при поисковых запросах.

Алгоритмы оценки уникальности классифицируют на шингловые и корреляционные. В первом случае выявляются совпадения текстовых фрагментов, во втором статьи оцениваются на идентичность по смыслу – это более эффективный способ определения рерайта.

Если при проверке устанавливается, что большая часть текста или вся статья скопирована с других сайтов, поисковик произведет пессимизацию ресурса, понизит его в выдаче. Для результативного продвижения нужно применять исключительно оригинальный контент. Поисковые системы высоко оценивают сайты, предоставляющие пользователям новую информацию, до этого нигде не публиковавшуюся. Поэтому так важно писать и размещать авторские статьи.

Уникальность текстов оценивается в процентном соотношении, чем выше этот показатель, тем лучше. Специальные программы дают возможность проверить и другие параметры контента, узнать процент воды, заспамленности. Все это влияет на эффективность продвижения. Проверку можно выполнить в режиме онлайн.

Оригинальность контента – это главенствующий критерий, влияющий на ранжирование сайтов в рейтингах поисковиков. Ею нельзя пренебрегать.