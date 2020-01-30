В Новосибирске пройдут публичные слушания по актуализированному генплану города

Публичные слушания по проекту актуализированного Генерального плана города Новосибирска пройдут на нескольких площадках города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Постановление об этом размещено «Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска».
В обсуждении примут участие руководители профильных департаментов мэрии, депутатского корпуса, представители производственных, научных, общественных организаций и инициативных групп жителей Новосибирска.
Слушания будут проходить:
3 февраля в 11.00 в администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам (ул. Ленина, 57);
4 февраля в 11.00 в администрации Кировского района по адресу: ул. Петухова, 18;
5 февраля в 11.00 в администрации Октябрьского района по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 33;
6 февраля в 11.00 в ДК «Академия» по адресу: ул. Ильича, 4.
Фото: Юлия Данилова
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