«АЛРОСА» начинает выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Якутск

С 23 августа авиакомпания «АЛРОСА» приступила к полётам в Якутск. Рейсы планируется выполнять по пятницам на воздушных судах Boeing 737, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Рейс ЯМ 557 Новосибирск – Якутск вылетает из Новосибирска в 07:20 и прибывает в Аэропорт «Якутск» им. Платона Ойунского в 13:00. Обратный рейс ЯМ 558 вылетает из столицы алмазного края в Новосибирск в 15:40 и прибывает в Толмачёво в 17:30. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Отмечается, что открытие новых рейсов по маршруту Якутск – Новосибирск особенно оценят трансферные пассажиры, которые смогут воспользоваться широкой маршрутной сетью новосибирского аэропорта для дальнейших путешествий.

Фото: Gensa Gensa