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Минус еще один кандидат на пост мэра

О нежелании продолжать предвыборную борьбу заявил бизнесмен Сергей Проничев.
  • 23/08/2019, 18:00
Автор: Евгения Серёгина
Минус еще один кандидат на пост мэра
Проничев стал первым зарегистрированным кандидатом, добровольно покинувшим выборную дистанцию

Предприниматель Сергей Проничев отказался от участия в выборах. Как сообщили в горизбиркоме, он принес заявление о снятии своей кандидатуры. Напомним, Проничев был выдвинут кандидатом в мэры от «Партии роста». О своем участии в выборах заявил одним из первых, но после регистрации со стороны кандидата не было заметно сколь-нибудь активной кампании, за исключением размещения крупных баннеров на улицах Новосибирска и создания сайта, информация на котором не обновляется уже на протяжении длительного времени. Получить комментарий от самого Сергея Проничева на момент подготовки публикации не удалось.

Напомним, практически на старте выборной кампании с дистанции сошел еще один на тот момент потенциальный кандидат из бизнеса — председатель Совета предпринимателей Заельцовского района Виктор Мокровицкий, который еще с весны заявлял о желании и готовности идти на выборы. Однако, в отличие от Проничева, он даже не дошел до процедуры регистрации.

Сергей Проничев стал первым из зарегистрированных партийных кандидатов, добровольно покинувших дистанцию. Ранее решением горизбиркома с нее сошел замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска Александр Трушакин («Великое Отечество»). Он был снят с выборов на основании судебного решения. Еще раньше избирком отказал в регистрации главе КФХ Алексею Южанину из-за ненадлежащим образом оформленных документов.

Напомним, выборы мэра состоятся 8 сентября.

В настоящий момент список претендентов на пост главы города насчитывает 15 человек. Это координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»),  гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший заммэра Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель РО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

Фото с личного сайта Сергея Проничева

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