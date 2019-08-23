Нуждающимся в школьной одежде помогли новосибирские швейники

Эта акция проводится в рамках кампании «Скорая школьная помощь», инициатором которой в 2019 году выступил «СИНАР». Отдел социальной поддержки Центрального округа Новосибирска, включающего Центральный, Железнодорожный и Заельцовский административные районы города, постоянно ведет работу по улучшению благополучия семей и специально отобрал около ста малообеспеченных детей, которым ко Дню знаний была предложена новая школьная одежда от «СИНАР».

— Никто не отказался, — рассказал глава администрации округа Сергей Канунников. — Работники нашего отдела социальной поддержки проделали огромную работу: в каждой из 100 семей проводили примерки до тех пор, пока детям не подобрали форму по размеру и росту. Компания «СИНАР» оказала неоценимую помощь в подготовке к учебному году — ведь речь идет о людях, по ряду причин, нуждающихся в самом необходимом. Это пример социально ответственного бизнеса для других предприятий нашего округа и города в целом.

— Наша акция проводится исключительно из гуманных побуждений, — отметил генеральный директор компании «СИНАР» Алексей Елезов. — Мы просто хотим помочь детям из малообеспеченных семей прийти в школу нарядными и опрятными. В отдел соцподдержки Центрального округа мы передали 100 комплектов школьной одежды: для мальчиков — брюки, пиджаки, жилеты, сорочки, девочкам — юбки, сарафаны, платья, блузки и водолазки. Торжественная передача состоялась за неделю до Дня Знаний.