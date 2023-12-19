Алтай скорбит: сибирский шоумен Дмитрий Красилов скончался в Москве

Известный актер Дмитрий Красилов, прославивший свой небольшой городок Алтайского края ― Заринск, умер в Москве.

Молодой мужчина не вышел на работу 18 декабря и не отвечал на телефонные звонки. Его коллеги вызвали МЧС и вскрыли дверь. К сожалению, медикам пришлось только констатировать смерть артиста.

Дмитрий стал популярным после 4 сезона шоу «Танцы» на НТН. Сибиряк не прошел в финал проекта, но очень понравился продюсерам телеканала своей неординарной внешностью. Улыбчивый пухляш всегда мечтал жить в Москве, поэтому всеми силами зацепился за шанс остаться в столице.

― Я очень люблю Заринск, но мне хочется развиваться и идти дальше. У меня актерское образование, поэтому я готов в кино сниматься, в проектах участвовать, ― рассказывал новосибирским журналистам Дмитрий после первого опыта на ТНТ.

У парня была невероятная трудоспособность. Вскоре он снялся в клипе известной группы Little Big, в эпизодических ролях популярных сериалов, активно появлялся на экране телеканала ТНТ.

Знакомые и друзья Красилова всегда отмечали его добрый характер, отсутствие звездной болезни и неиссякаемый позитив.