Новосибирск вошел в топ-10 городов, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

Новосибирск занял 9 место в рейтинге бронирования отелей в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса tutu.

— Средний чек на ночь – 3 358 рублей, — говорится в сообщении.

В среднем в Новосибирске остаются на 2 ночи, а доля бронирований среди внутренних направлений – 1,42%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Также в отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 770 рублей и 7 256 рублей — за границей. Специалисты отмечают, что большой популярностью у путешественников пользуются квартиры и апартаменты — особенно в южных регионах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ресторан вошел в ТОП-5 лучших ресторанов Сибири.