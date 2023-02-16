Алтайские молочники отправили письмо Путину

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края написали открытое письмо в адрес Минсельхоза, Министерства промышленности России и президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает «Алтапресс». Промышленники хотят дать властям сигнал о проблемах с внедрением системы «Честный знак».

Письмо отправили за подписью генерального директора компании «Киприно», председателя Союза сыроделов Алтайского края Дениса Зюзина. На вопрос, сколько еще заводов поддержало обращение, он ответил: «Вся страна».

Отмечается, что на установку дополнительного оборудования заводы в среднем потратили 2,9 млн рублей каждый. Еще 150−200 тыс. рублей ежемесячно приходится тратить на техобслуживание и закупку самих Data Matrix кодов. Нанесение кода на каждую пачку слишком медленное, оно не соответствует скорости фасовки. Производителям приходится снижать скорость работы линий.

Существует и еще одна проблема — несчитываемость кодов, например, из-за образования влаги на упаковке. В этом случае производителям приходится утилизировать качественный товар только из-за маркировки.

У некоторых трудности возникают и при работе в самой электронной системе. Например, у АКХ «Ануйское» вход в нее заблокировали злоумышленники, работу парализовало на неделю.

«Алтайпресс» также приводит комментарий от представителей Центра развития перспективных технологий, представляющей систему маркировки и прослеживаемости товаров — «Честный знак».

— Информация некоторых предприятий о проблемах системы маркировки и ее неэффективности не соответствует действительности, — говорится в комментарии.

В комментарии отмечается, что призывы некоторых компаний смягчить контроль за оборотом товаров являются ничем иным, как попыткой сохранить свои серые схемы. Добросовестный бизнес поддерживает маркировку и отмечает ее плюсы: крымское предприятие «Юг Молоко» благодаря уходу нелегальных игроков нарастило продажи на 30%, столичный производитель сыров «Фудлэнд» улучшил логистику на 25%, а торговая сеть «Магнит» внедрила механизм запрета продажи просроченной «молочки» на кассах на основе данных маркировки.

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