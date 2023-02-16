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Новосибирское метро получит более десяти пятивагонных поездов

  • 16/02/2023, 14:26
Автор:
метро в Новосибирске
В муниципалитете ставят задачу обновления подвижного состава. Финансовая составляющая пока не озвучивается.

В новосибирском метро в ближайшей перспективе появится более десяти новых пятивагонных поездов. Такую задачу профильным подразделениям озвучил глава города Анатолий Локоть в ходе отчётного доклада на сессии горсовета. Как пояснил мэр, это связано, в первую очередь, с изношенностью подвижного состава, на что средств МУП «Новосибирский метрополитен» недостаточно.

Актуальная задача обновление подвижного состава метрополитена, заявил градоначальник. Ставлю эту задачу впервые, потому что к 2030 году у нас подойдёт срок завершения эксплуатации тех вагонов, которые мы первыми приобрели ещё в 80-х годах. Продления никакого не будет. Нам необходимо сегодня заниматься этой проблемой. Метрополитен за счёт своих оборотных средств с этим не справится. Поэтому мы должны её решать на протяжении нескольких лет.

Вторая причина необходимости обновления поездов в сторону увеличения их вместимости, по словам главы города, связана с тенденцией роста пассажиропотока в метро.

Инфраструктура метрополитена позволяет использовать эти пятивагонные поезда, сообщает Анатолий Локоть. Пассажиропоток метрополитена показывает тенденцию роста, поэтому нужно заглядывать вперёд.

Пока суммы, во сколько обойдётся данное обновление, как и источники финансирования, мэр не озвучивает. Напомним, что в прошлом году, мэр, представляя проект развития новосибирского метрополитена без учёта обновления подвижного состава, только в части развития Дзержинской ветки, говорил о сумме 26,7 млрд руб.

Позже при рассмотрении проекта областного бюджета на общественных слушаниях депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина озвучила сумму стоимости одного поезда в 600 – 700 млн. руб, которую город «не потянет».

У нас начинают списываться вагоны метро, говорила депутат. У нас в этом году списан один поезд, в следующем году  один поезд, в 2024-м  еще один поезд. Остановить этот процесс невозможно ввиду требований к поездам метро, которые невозможно капиталить второй раз. Один поезд стоит 650-700 млн рублей. Город не сможет «вытягивать» нормальную работу метро. В конце концов мы дойдем до точки, когда спишем все поезда метро.

Тогда же в областном правительстве также заявили о непосильности расходов без помощи из федерального центра.

 

Ранее редакция сообщала о возможных кардинальных решениях по метрополитену со стороны губернатора области.

 

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы транспорт пассжиропоток Мэрия метрополитен


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