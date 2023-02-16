Новосибирское метро получит более десяти пятивагонных поездов

В новосибирском метро в ближайшей перспективе появится более десяти новых пятивагонных поездов. Такую задачу профильным подразделениям озвучил глава города Анатолий Локоть в ходе отчётного доклада на сессии горсовета. Как пояснил мэр, это связано, в первую очередь, с изношенностью подвижного состава, на что средств МУП «Новосибирский метрополитен» недостаточно.

— Актуальная задача — обновление подвижного состава метрополитена, — заявил градоначальник. — Ставлю эту задачу впервые, потому что к 2030 году у нас подойдёт срок завершения эксплуатации тех вагонов, которые мы первыми приобрели ещё в 80-х годах. Продления никакого не будет. Нам необходимо сегодня заниматься этой проблемой. Метрополитен за счёт своих оборотных средств с этим не справится. Поэтому мы должны её решать на протяжении нескольких лет.

Вторая причина необходимости обновления поездов в сторону увеличения их вместимости, по словам главы города, связана с тенденцией роста пассажиропотока в метро.

— Инфраструктура метрополитена позволяет использовать эти пятивагонные поезда, — сообщает Анатолий Локоть. — Пассажиропоток метрополитена показывает тенденцию роста, поэтому нужно заглядывать вперёд.

Пока суммы, во сколько обойдётся данное обновление, как и источники финансирования, мэр не озвучивает. Напомним, что в прошлом году, мэр, представляя проект развития новосибирского метрополитена без учёта обновления подвижного состава, только в части развития Дзержинской ветки, говорил о сумме 26,7 млрд руб.

Позже при рассмотрении проекта областного бюджета на общественных слушаниях депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина озвучила сумму стоимости одного поезда в 600 – 700 млн. руб, которую город «не потянет».

— У нас начинают списываться вагоны метро, — говорила депутат. — У нас в этом году списан один поезд, в следующем году — один поезд, в 2024-м — еще один поезд. Остановить этот процесс невозможно ввиду требований к поездам метро, которые невозможно капиталить второй раз. Один поезд стоит 650-700 млн рублей. Город не сможет «вытягивать» нормальную работу метро. В конце концов мы дойдем до точки, когда спишем все поезда метро.

Тогда же в областном правительстве также заявили о непосильности расходов без помощи из федерального центра.

Ранее редакция сообщала о возможных кардинальных решениях по метрополитену со стороны губернатора области.