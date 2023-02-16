Областные власти одобрили проект «парка умного отдыха» в Кировском районе Новосибирска

Проект с рабочим названием «Усть-Тула» рассмотрен 16 февраля в правительстве Новосибирской области на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска, в Кировском районе Новосибирска может появиться «парк умного отдыха» с верфью, слободой и острогом 18 века. Проект станет частью туркластера «Обские парки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Общая площадь рассматриваемой территории благоустройства – 370 га. Планируется строительство острога 18 века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Также будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

– От имени губернатора Андрея Травникова заявка Новосибирской области по проекту нового парка будет направлена на федеральный уровень для участия в отборе регионов на разработку концепций и мастер-планов городских креативных проектов, – отметил Сергей Сёмка, заместителя губернатора Новосибирской области.

Получение одобрения на федеральном уровне по линии Министерства культуры РФ позволит привлечь дополнительное финансирование и утвердить мастер-план креативного пространства, чтобы благоустройство данной территории было комплексным и долгосрочным.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обсудили подготовку к переходу на новую модель ценообразования в строительстве.