Алтайский край лидирует по числу онкобольных детей среди регионов Сибири

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил новому прокурору Алтайского края Антону Герману выяснить причину большого числа детей с онкологическими заболеваниями, сообщает Тайга.инфо.

― По Сибири больше всего детей [с онкологией], с большим отрывом. Боюсь называть эту цифру. Надо вместе с региональным минздравом разобраться, чем обусловлена такая разница. Может есть предприятие, несущее угрозообразующие факторы. Надо разобраться, но количество, исходя из статистики, несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе Сибири, ― сказал Демешин.

В минздраве региона сообщили, что на данный момент 453 ребенка состоят на учете с онкологией. Ежегодно у детей выявляют до 60 случаев злокачественных опухолей. В 2019 году было обнаружено 54 таких случая, в 2020 ― 57.