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Валерий Ильенко: Александр Морозов уходит без принуждения

  • 08/07/2021, 13:34
Автор:
Новосибирская область
На его место в составе комитета по строительству и ЖКХ уже заявились два депутата.

Решение, которое приняла фракция «Единой России» в региональном парламенте Новосибирской области в отношении коллеги Александра Морозова, на сессии Заксобрания озвучил вице-спикер Валерий Ильенко:

— Заявление депутата о прекращении полномочий было рассмотрено на комиссии по вопросам депутатской этики. Заявление написано осознанно, без разговоров о принуждении. По результатам обсуждения этого заявления было принято решение предложить сессии Заксобрания рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Александра Морозова.

Депутат Николай Мочалин отметил, что Морозов давно работал в региональном парламенте, в том числе на посту председателя разных комитетов.

— Существует презумпция невиновности. Зачем вы торопитесь? Когда посадят — тогда и снимите. Пока ходит, пока живой, зачем торопиться? — поинтересовался Мочалин у коллег по фракции.

В ответ спикер Заксобрания Андрей Шимкив подтвердил, что решение принято добровольно. Об этом ему «сказал сам Морозов на личной встрече».

— Вы правильно сказали, что мы долгие годы проработали вместе. Это опытнейший депутат, нам его очень жаль, но факт есть факт, — отметил Шимкив.

Валерий Ильенко еще раз подчеркнул, что это решение абсолютно выверенное.

— Как мы можем противоречить, если это его желание? Никакого давления не было, — еще раз сказал он.

В итоге решение о досрочном прекращении полномочий коллеги депутаты поддержали большинством голосов.

После этого первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов предложил рассмотреть корректировки в составе комитетов. В частности, он отметил, что по личному заявлению депутата и решению комитета по АПК от должности предложено освободить председателя аграрного комитета Александра Терепу. Панферов также сообщил, что Терепа написал заявление о включении его в состав комитета по строительству и ЖКХ.

— А какие-то существуют приоритеты в рассмотрении подобных заявлений? — поинтересовался Николай Мочалин. — Я месяц назад подал заявление о переводе из социального комитета в строительный рядовым членом. Раньше Терепы. Почему меня не рассматриваете?

Панферов невнятно ответил, что заявления рассматриваются в порядке подачи. А Шимкив обещал рассмотреть заявление Мочалина. Ситуацию разрядил и.о. председателя комитета по строительству и ЖКХ Евгений Покровский. Он предложил членам комитета собраться в перерыве сессии, рассмотреть вопрос по Мочалину и Терепе.

Напомним, что Александр Морозов является фигурантом дела о мошенничестве, ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика», руководителем совета директоров которой является Морозов. Речь идет о ситуации, произошедшей в период с 2019 по 2020 год, когда компания «Коченевский мясокомбинат» получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом государству нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.

Александр Морозов — один из старожилов регионального парламента Новосибирской области. Он работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв. м. Не исключено, что довыборы по округу пройдут в сентябре 2021 года, параллельно с выборами в Госдуму.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : политика отставки назначения власть


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