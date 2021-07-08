Поправки в региональное законодательство — индульгенция для браконьеров

Депутат Николай Мочалин предложил внести поправку в региональный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Он попросил установить единые сроки охоты на всей территории Новосибирской области.

— Я прошу обратиться к губернатору: отменить постановление правительства Новосибирской области №107 и восстановить единые сроки охоты. Это постановление — просто индульгенция для браконьеров, реинкарнация вольниц и батьки Махно, — заявил Мочалин. — Численность косули на территории Новосибирской области в 2020 году составляла 50 тысяч особей, в 2021 году — 67 тысяч. Мы видим прирост 17 тысяч особей в отдельных районах области — рост численности уму непостижим. Такие цифры быть не могут. Откуда они взялись? Фальсификация генетически модифицированного организма (ГМО), которую никто опять не перепроверил?

Депутат напомнил, что сроки охоты на косуль после принятия постановления в регионе увеличились с 1,5 месяцев до 3, а охоту на лосей продлили с 1,5 до 4 месяцев. Кроме того, постановлением предполагается значительное увеличение квот на добычу лосей и косули сибирской — с 3 до 10%.

— 10% — это, по сути, истребление. Аграрный комитет, я рекомендовал бы вам вспомнить, что в это время в полях еще работают комбайны, а карабин стреляет далеко, — предупредил Николай Мочалин.

Напомним, в мае 2021 года аграрный комитет Заксобрания согласовал поправки в закон об охоте. Поправками меняется порядок распределения разрешений на добычу лося и косули сибирской. 20% от общего количества таких разрешений предлагается отдавать для проведения случайной выборки, а 80% — распределить между теми людьми, кто участвовал в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, сохранению среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Новосибирской области.

Предложение Мочалина поддержал только Владимир Анисимов от партии КПРФ, отметив, что поддерживает коллегу и понимает его беспокойство как заядлый охотник.

Первый заместитель Заксобрания и глава фракции «Единая Россия» Андрей Парфенов напомнил, что решение фракции по этому вопросу было консолидированым: голосовать за решение комитета. Возмущенный Мочалин не согласился и заявил, что «коллеги не поддерживают своих же членов партии».

— Удивительная ситуация: я член партии «Единая Россия» с 2005 года, член регионального политсовета и фракции «Единая Россия». При этом «Единая Россия» принимает решение голосовать против своего же! Это раньше у нас КПРФ и «Единая Россия» бодались, а сейчас начали между собой, внутри фракции? — возмутился он. — По регламенту я могу разобрать все вопросы детально и проголосовать отдельно.

Тем не менее даже при отдельном голосовании по всем поправкам, предложенным Мочалиным, депутаты большинством голосов их отклонили.