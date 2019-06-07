 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Алютех» построит производственно-логистический комплекс в ПЛП

Общий объем инвестиций в проект — более 1 млрд рублей.
  • 07/06/2019, 22:29
«Алютех» построит производственно-логистический комплекс в ПЛП

В Новосибирской области стартует реализация проекта по строительству производственно-логистического комплекса. Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума-2019 подписали 7 июня губернатор Андрей Травников, генеральный директор ГК «Алютех» Алексей Жуков и генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов в присутствии ответственного управляющего партнера компании «Hörmann KG Verkaufsgesellschaft» Мартина Хёрманна, сообщает пресс-служба АИР.

Инициатор инвестиционного проекта — Группа компаний «Алютех» — лидер рынка роллетных систем стран Восточной Европы, ведущий производитель секционных ворот и алюминиевых профильных систем в странах СНГ.

— Мы работаем на территории России с 1996 года. Первым городом нашего присутствия, где мы открыли производственную базу, был Санкт-Петербург. Сейчас мы продолжает работу с партнерами на площадках Новосибирска, где давно ведем свою деятельность. У нас появилась возможность дальнейшего развития на территории, — пояснил на подписании соглашения генеральный директор ГК «Алютех» Алексей Жуков. — Мы умеем строить заводы быстро, качественно и становиться лидерами регионов, рынков и отраслей.

В рамках реализации проекта производственно-логистического комплекса в Новосибирске на территории в 10 га компания планирует построить производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении секционных ворот (гаражных, промышленных, панорамных всех типоразмеров), въездных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования (уравнительных платформ, герметизаторов проемов) и роллетных систем. Также на территории ПЛП Новосибирской области появится центральный распределительный склад продукции ГК «Алютех» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

Общий объем инвестиций в проект — более 1 млрд рублей. Планируется создать 230 новых рабочих мест. Планируемый объем выпуска всех ассортиментных позиций — более 95 тысяч штук в год при выходе на проектную мощность.

— «Алютех» работает в нашем регионе уже 12 лет. Очень приятно, что за эти годы у компании накоплена положительная история взаимоотношений с властью области и принято решение о старте нового инвестиционного промышленного проекта, — прокомментировал губернатор области Андрей Травников. — Мне приятно слышать от бизнеса, который работает в регионе, что у нас созданы комфортные условия для деятельности и развития.

Судя по сайту компании, сейчас в Новосибирске работает ООО «Алютех-Сибирь», которое расположено в селе Марусино. Предприятие изготавливает роллетные системы, секционные и въездные ворота. Производственная площадь предприятия со складскими помещениями — 10 тысяч кв. м. Производственная мощность — 25 тысяч секционных и 3 тысячи въездных ворот в год.

Фото Аркадия Уварова

Популярное с сайта

Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

07/06/2019, 15:37
Обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения ведутся уже сегодня.
Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

07/06/2019, 15:10
Регион сохранил 19 место.
Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

07/06/2019, 15:07
Поводом для внедрения новой системы мониторинга погодных условий послужили фейки о 70-градусных морозах в Алтайском крае.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Жары не будет

07/06/2019, 21:56

Сибирский ботсад тестирует экзотические культуры в регионах РФ

07/06/2019, 18:55

Региональную федерацию самбо возглавил Станислав Колесников

07/06/2019, 17:43

В мэрии создан комитет охраны окружающей среды

07/06/2019, 17:17

В Новосибирском ГАУ изобрели устройства для борьбы с сорняками

07/06/2019, 15:45

Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

07/06/2019, 15:37

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

07/06/2019, 15:10

Погодные катаклизмы впишут в онлайн-карту

07/06/2019, 15:07

214-ФЗ скорректирует программу подготовки в профильных вузах

07/06/2019, 15:01

ABL Technologies разработает проект завода для ГП «Толмачевское»

07/06/2019, 14:56
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска