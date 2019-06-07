Жары не будет

По данным Гидрометцентра, в этом году погода в июне ожидается достаточно неустойчивая. Количество осадков по западу и юго-западу Новосибирской области будет больше климатической нормы. На остальной территории области — в пределах нормы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик

— Очаг холода, по нашему прогнозу, будет располагаться над уральским регионом, — говорит Лапчик. — В то же время отголоски этого очага будут ощущать жители западных районов нашей области, где температура не превысит норму. В восточных районах температурный фон будет на 1 градус выше.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в течение июля ожидается неустойчивая погода.

— Если говорить про неустойчивый характер погоды, то, как следует из спутниковых снимков нашей области, то над ней сейчас образовался циклонический вихрь, занимающий территорию Уральского региона, Омской и Новосибирской областей, — сообщает начальник управления. — С районов Казахстана фронтальная облачность все время поднимается на наши районы, и она будет тяготеть к центру циклона, который очерчивается несколько южнее Омска. Эта облачность постепенно сместиться на восток, на центральные районы области. В связи с такой кучевой облачностью в ближайшие сутки мы ожидаем сильные ливни. При грозах возможно развитие шквала.

В настоящее время с Карского моря на районы Омской области устремляется холодный воздух.

— За счет того, что холодный воздух с Урала поступает в направлении Тюменской и Омской областей, а остатки теплого воздуха смещаются на Красноярский край, циклон с мощной облачностью и формируется, — говорит Лапчик.

По данным Гидрометцентра, в среднем температура, наиболее характерная для июня, — +16… +19. Ночью это +10… +15, днём +22… +27. В отдельные годы средняя температура может отличаться от нормы на 1-5 градусов. С начала этого тысячелетия у нас чаще отмечались теплые июни: с периода 2004-2006 гг., 2011-2012 гг. и 2016-2017 гг. Холодная погода повторялась реже — только в 2009 и 2013 годах.

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