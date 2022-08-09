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Аналитик спрогнозировал падение курса рубля

  • 09/08/2022, 09:38
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Аналитик спрогнозировал падение курса рубля
До 70 рублей доллар может укрепиться уже в августе, считает эксперт.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что определенно стоит ждать дальнейшего снижения рубля.

— Во-первых, снижается количество продаваемых нефтегазовых ресурсов из-за почти полной остановки «Северного потока». Во-вторых, нефть Urals торгуется все дешевле относительно Brent, что тоже бьет по карманам нефтяников и бюджету страны – за июль бюджет недополучил почти 75 миллиардов рублей предполагаемых доходов от нефтегаза. Учитывая, что нефть сейчас может опуститься ниже 100 долларов за баррель, то государству для пополнения бюджета будет необходим все более слабый рубль, дабы экспортеры конвертировали валюту в российскую денежную единицу и платили в ней налоги в большем размере, нежели в начале лета, — говорит эксперт.

Кроме этого, постепенно налаживается параллельный импорт – объемы удваиваются чуть ли не ежемесячно. Это говорит о необходимости импортеров покупать валюту, тем самым ослабляя спрос на рубль и снижая его стоимость. Так что рубеж в 61-62 рубля за доллар будет отсечкой, после которой рубль может резко ускорить падение. Чем раньше этот рубеж будет пройден, тем быстрее можно будет увидеть 70-80 рублей за доллар. Теоретически, до 70 рублей доллар может укрепиться уже в августе. Все то же самое можно сказать и про евро – сейчас европейская валюта с долларом почти в паритете и корреляция между ними близка к 100%.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Россия

Теги : финансы курс рубля доллар аналитика


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