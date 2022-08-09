На Станиславском жилмассиве досрочно сдается новый жилой комплекс

В жилом комплексе в продаже остались уже менее 30 квартир. Микрорайон, где находится «Сандэй», известен развитой сетью социальных учреждений. Несколько детских садов, школ, поликлиника, торговая инфраструктура — все в шаговой доступности. Поэтому для семей с детьми «Сандэй» — идеальный вариант: можно легко организовать школьно-дошкольную жизнь без временных затрат на разъезды. ЖК находится внутри жилого массива, и если хочется выбраться поближе к площади Маркса или на правый берег, для этого есть три альтернативные дороги с регулярным движением общественного транспорта. Утренние пробежки можно совершать на стадионе рядом с домом.

К уютной и устроенной жизни микрорайона легко привыкнуть. Поэтому часто люди переезжают из расположенных поблизости старых хрущевок в современный солнечный «Сандей», сохраняя таким образом привычный уклад, но улучшая качество жизни. Яркий дизайн и жизнерадостная палитра сохранятся надолго благодаря технологии отделки «мокрый фасад». Завершается благоустройство территории. ЖК возведен по технологии монолитно-кирпичного домостроения.

Тем более что цены на квартиры в ЖК в данный момент сопоставимы со стоимостью вторичного жилья. Например, приобрести двухкомнатную студию с теплой лоджией в «Сандэй» площадью 46,3 кв. м можно за 4 900 тысяч рублей, в то время как за квартиру 45 кв. м в хрущевке по соседству, по данным портала N1, придется заплатить 4 450 тысяч рублей. Еще для сравнения: четырехкомнатная семейная студия 72,81 кв. м в «Сандэй» стоит 6 220 тысяч рублей, а старую квартиру 80 кв. м в этом же микрорайоне на N1 получится найти за 6 150 тысяч рублей*.

Еще можно успеть выбрать квартиру с планировкой, максимально отвечающей жизненным целям. Функциональная двухкомнатная с кухней-гостиной и лоджией — 4 290 тысяч рублей. Трехкомнатная с кухней-гостиной, лоджией, гардеробной и раздельным санузлом — 5 750 тысяч рублей. Четырехкомнатная с кухней-гостиной, гардеробной, раздельным санузлом и лоджией — 7 050 тысяч рублей.

Жилой комплекс комфорт-класса возведен по испытанной временем и суровыми сибирскими зимами технологии монолитно-кирпичного домостроения.

При выгодной цене на квартиры, покупая жилье в «Сандэй», можно также сократить затраты на ремонт. Жилые площади сдаются с предчистовой отделкой.

Во всех квартирах качественные входные двери. Стены выровнены и оштукатурены, выполнена стяжка пола, разводка электричества, есть выключатели и розетки. Во всех жилых помещениях увеличены оконные проемы для большей естественной освещенности. Проведена горизонтальная разводка труб, смонтированы стальные радиаторы.

На первом есть просторная колясочная и санузел, что особенно удобно для семей с детьми и владельцев домашних питомцев, комфортная зона ожидания, жильцы могут обмениваться книгами в зоне бук-кроссинга. Полностью просматриваемая входная зона и окна в пол увеличивают освещенность. Зона ожидания с удобным диваном. Скоростные бесшумные лифты быстро доставят на нужный этаж.

Превышать ожидания — этика строительного бизнеса. Компания «Астон. Стройтрест 43» всегда стремится к большему для своих клиентов, понимает желание и необходимость скорейшего заселения. Компания уже не в первый раз опережает график строительства. Первый дом в ЖК «Астон. Геометрия», строящемся на улице Выборной, компания сдала на три месяца раньше срока — в декабре 2021 года. А в январе счастливые обладатели квартир уже получили ключи.

Офис продаж:

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тел.: (383) 312-01-13

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