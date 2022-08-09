ФНЛ может вновь ввести ограничения на посещение матчей

Возросшая заболеваемость коронавирусом может привести к тому, что российский футбол вновь столкнется с ее последствиями. Существует высокая вероятность введения ограничений для зрителей и самих участников соревнований.

Новый сезон ФНЛ стартовал 16 июля 2022 года и продлится до 3 июня 2023 года. С результатами матчей команд лиги знакомит сайт 1хBet. Информацию о том, как пополнить счет в БК, можно посмотреть по ссылке (18+).

Клубы-участники ФНЛ получили письма, в которых администрация лиги просит предоставить сведения о том, были ли установлены региональным управлением Роспотребнадзора какие-либо специальные режимы при проведении массовых и спортивных мероприятий.

К таким относятся наличие QR-кода, ПЦР-теста у участников соревнований, введение масочного режима, ограничения на количество зрителей на стадионах.

Эксперты считают, что ФНЛ решают, какие последствия для футбола может иметь увеличивающаяся статистика заболеваемости на Covid-19.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, связанные с пандемией, привели к существенному снижению прибыли. Ограничение количества зрителей и закрытие трибун сказывается не только на моральном духе игроков, но и на доходах клубов.