Аналитика Сбера помогает в подборе проектов и локаций для инвестиций

— Кредитный портфель Сибирского Сбербанка по итогам 1 квартала 2023 года вырос до 670 млрд рублей. Рассчитываем, что во втором квартале мы выйдем за 700 млрд, — рассказал на пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев. — При этом портфель компаний крупного и среднего бизнеса с выручкой более 800 млн рублей в год к концу марта вырос до 582 млрд руб.

Из крупных проектов, которые банк начал в 2022 году и продолжает в 2023 — приобретение белорусской техники: поставка 110 БелАЗов в Кузбасс (12.5 млрд руб).

В конце прошлого года Сбербанк лизинг стал победителем крупнейшего в России аукциона на поставку троллейбусов — они начнут поступать в Новосибирск с июня.

Кроме того, банк активно участвует в финансировании развития курорта «Шерегеш». Речь идет о кредитовании инвесторов, строящих апартаменты (30 млрд руб) и жилой комплекс (8 млрд).

По программе Ростуризма банк выдает льготные кредиты для строительства гостиниц: рассмотрено две заявки на 6,7 млрд рублей на возведение объектов в Белокурихе.

В Томске Сбер принимает участие в реализации проекта концессионного соглашения: строительства мусороперерабатывающего завода в Томске для сортировки 250 тыс тонн отходов в год.

Банк также кредитует проекты «Безопасного города», в частности, разработку системы распознавания лиц. Самые большие и масштабные проекты этого профиля реализуются в Новосибирске, Омске и Кемерове.

— Сбер, благодаря своей глубокой аналитике, может делать подсказки инвесторам – в каких местах лучше строить гостиницы, развивать туристический бизнес, инфраструктуру туризма, — поясняет Дмитрий Солнцев.

В целом в 2022 году банк выдал по льготным и субсидированным государством кредитам более 80 млрд рублей. Основным направлением финансирования были проекты предприятий промышленного комплекса. В первом квартале 2023 года по господдержке выдано около 9,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателей первого квартала 2022 года. Из них около 6 млрд компаниям агропромышленного комплекса.

Еще одним ключевым вектором работы Сбера в корпоративном блоке является финансирование проектов по строительству жилья. В 2022 году кредитный портфель банка в Сибири в этом секторе вырос до 175 млрд рублей. В первом квартале 2023 года уже рассмотрены проекты на финансирование 224 тыс кв метров на 10 млрд рублей.

В рамках корпоративного блока стратегическим партнерством для Сбера является взаимодействие в части внешнеэкономической деятельности с Индией, Белоруссией, Китаем.

— Основным направлением расчетов с корпоративными клиентами по ВЭД для нас является Индия. Наш индийский и белорусский филиалы активно развиваются, чтобы помогать клиентам в поставках оборудования, в экспорте, импорте. Также мы активно проводим расчеты в юанях, — говорит Дмитрий Солнцев.

Фото предоставлено пресс-службой банка. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк