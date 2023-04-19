Малый бизнес предпочитает кредитоваться для финансирования текущей деятельности

Кредитный портфель малого бизнеса в 9 регионах присутствия Сибирского Сбербанка по итогам 1 квартала 2023 года составил 92 млрд рублей. Компании малого бизнеса также являются активными пользователями госпрограмм: по программам Минсельхоза и Минэкономразвития в 1 квартале 2023 года предприниматели уже получили более 1300 кредитов на 8 млрд рублей.

— Если брать специфику финансирования в малом бизнесе, то это сроки кредитования. Компании из малого бизнеса могут получить кредит в Сбере всего за 3 минуты. 65% всех заявок в первом квартале 2023 года было оформлено онлайн, — констатировал на пресс-конференции председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Абсолютное большинство кредитов, которые берут компании малого бизнеса — это займы на текущую деятельность. Если учесть, что около половины заемщиков Сибирского Сбера в этой категории — это ритейл, то скорость одобрения для них крайне актуальна.

— Если говорить об инвестиционной деятельности, то займы берут на приобретение оборудования, в том числе при помощи наших дочерних структур, расположенных в ближнем и дальнем зарубежье. Это сельское хозяйство, которое является одним из самых капиталоемких для приобретения новой техники. Приобретение транспорта — касается всех отраслей, где он используется. Отдельно выделяется строительная деятельность в рамках проектного финансирования и оценки текущего спроса на жилье, — комментирует Дмитрий Солнцев. — Кроме того, у нас сейчас большой тренд на использование отечественного программного обеспечения, и Сбер, как одна из крупнейших технологических компаний, предоставляет такого рода решения. Речь также идет об инструментах кибербезопасности.

В 1 квартале 2023 года счета в Сбербанке открыли 13 тыс предпринимателей (+5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Фото предоставлено пресс-службой банка. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк