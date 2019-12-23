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Аналитики назвали тренды рынка труда 2019 года в Новосибирске

Росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, а лидером по росту вознаграждений осталась сфера ИТ.
  • 23/12/2019, 10:49
dream-job

Аналитики компании HeadHunter провели анализ рынка труда Новосибирска и составили топ основных трендов уходящего года.

Рост вакансий в Новосибирске за год составил +17%, при этом, самым активным месяцем года стал январь, когда вакансий стало больше 29%.  Резюме стало больше на 14%. В отличие от работодателей, соискатели активней искали работу в июле и октябре (+16%).

— Лидерами по количеству вакансий в Новосибирске стали «Продажи» (28%), «Информационные технологии» (18%), «Производство» (11%), «Транспорт, логистика» (8%), «Рабочий персонал» (8%), — отмечают в пресс-службе.

Эксперты подчеркивают, что к концу года на hh.ru в Новосибирске более 528 000 резюме соискателей, в этом году они чаще всего искали работу в сфере для начинающих специалистов (16% резюме), в продажах (16%), транспортно-логистической сфере (8%), административном персонале (7%) и производстве (6%).

— Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в этом году в Новосибирске она составляет примерно 6 кандидатов на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть, во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «Начало карьеры, студенты» (14 резюме на вакансию), «Высший менеджмент» (8,6), «Безопасность» (7,2), «Бухгалтерия» (6,8) и государственная служба (6,7), — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В Новосибирске в 2019 году такими сферами стало «Консультирование», «Медицина» и «Информационные технологии», где на одно место претендуют не более двух кандидатов.

Средняя зарплата, которую предлагали в этом году в Новосибирске составила 42 400 рублей, что на 6% ниже общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 44 900 руб., что на 1% больше, чем среднее значение по России.

— Рынок труда в этом году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат» средний рост составил +3%, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера ИТ, где рост зарплат составил +6,5%. Кроме этого, на будущий год многие компании планируют положительные изменения на 2020 году: 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников в будущем году, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, и только 2,8% уменьшат, — констатирует руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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