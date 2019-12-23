Участники ММВБ за последние полтора года открыли более 1 млн счетов

— Регина Болеславовна, можете оценить основные тренды, которые сформировались на финансовом рынке в 2019 году? Какие инструменты оказались наиболее интересными для инвестиций?

— Традиционно для наших клиентов участие в первичных размещениях (покупка ПФИ на акции американских компаний). Вместе с тем у нас растет популярность защитных инструментов, и мы такие продукты также предлагаем клиентам. С октября этого года на Мосбирже мы запустили БПИФ «Фридом — лидеры технологий». В состав фонда вошли ценные бумаги ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов США. Включенные в фонд эмитенты последние пять лет выступают главными локомотивами американского фондового рынка. Фонд входит в первый уровень листинга Московской биржи. Это уровень крупных и стабильных эмитентов, которые соответствуют всем высоким требованиям по отчетности и надежности.

Полагаю, что в следующем году доля акций в портфелях инвесторов возрастет.

— Появились ли в 2019 году новые инструменты, ранее недооцененные?

— Значительно вырос спрос на индексные ПИФы. Это инструмент, позволяющий инвестору сформировать и поддерживать портфель вложений на рынке, соответствующий строго выбранными ориентирам, например составу индекса Мосбиржи.

— Каков интерес инвесторов из Сибири к рынку ценных бумаг? Как он изменился, по сравнению с предыдущими годами?

— Интерес россиян к инвестициям сейчас — самый высокий за всю историю существования отечественного фондового рынка. В России за 18 месяцев на Московской бирже все участники рынка открыли более миллиона счетов. Это при том, что их всего три миллиона. Безусловно, эта тенденция продолжится в следующем году. Традиционно Новосибирск является крупным инвестиционным центром. Не зря там находится один из немногих филиалов Московской биржи.

— Увеличивается ли количество частных инвесторов из регионов Сибири?

— На основе статистики финансовых показателей ПИФов можно судить только о суммарном объеме вложений. Он растет и, вероятно, как и всякий рост на рынке, привлекает новых игроков. Но для новых инвесторов есть ограничение в виде низких темпов прироста доходов в последние 10 лет. Однако, учитывая, что доля населения, вовлеченного в этот бизнес, составляет всего несколько процентов против десятков процентов в развитых странах, бум на рынке вызывает значительный приток клиентов, он кратный за последние годы.

— А если проанализировать интерес к финансовым инструментам: какие из них наиболее востребованы у сибиряков?

— Доли акций и облигаций в портфеле инвесторов составляют около 30 на 70%. Это общероссийская тенденция, характерная и для Сибири.

— Можно ли назвать самых востребованных в 2019 году у инвесторов эмитентов?

— На российском рынке — акции нефтяных компаний (Газпром, Роснефть), из зарубежных — акции тех компаний, которые только выходили на IPO (Beyond Meat — создание мяса из растительного сырья, Zoom — конференц-коллы через облачное хранилище, Inmode.inc — неинвазивные методы лечения и коррекции).

— Есть ли у частных инвесторов интерес к обучению работе на рынке ценных бумаг?

— Безусловно, интерес к обучению растет, и повышение финансовой грамотности мы считаем одной из основных задач компании. Более 50% жителей в Европе или США инвестируют именно в инструменты фондового рынка — акции и облигации. В России, Казахстане и других бывших республиках инвестициями занимаются менее 5% всего населения, поскольку большинство предпочитает хранить свои сбережения в банках.

У нас есть бесплатные семинары для начинающих, где представители компаний с большим опытом инвестирования рассказывают о том, что такое фондовый рынок и какие возможности он предлагает. Также есть платные курсы.

И хотя организация качественного обучения требует расходов, это повышает лояльность клиентов и позволяет им более успешно управлять капиталом, способствует долгосрочному сотрудничеству.

Фото предоставлено Региной Дзикавичюте (ksonline.ru)