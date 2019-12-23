Задолженность застройщиков по аренде за год не снизилась

Долг компаний-застройщиков по аренде земли перед мэрией Новосибирска сохранился на том же уровне, что и год назад — 4,1 млрд рублей. Такие данные приводит городская Контрольно-счетная палата.

— Несмотря на работу, проводимую департаментом (Земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. — Ред.) по взысканию задолженности по платежам в бюджет, общий объем просроченной и кредиторской задолженности сохраняется на том же уровне, что и на начало года, — сообщил на заседании комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике аудитор КСП Сергей Ерохин. — Вероятная к взысканию сумма составляет 2,3 млрд рублей или 55%.

При этом, по информации, озвученной аудитором, департамент мэрии не в полной мере прилагает усилия к взысканию с должников и этой суммы.

— В результате проверки своевременности и полноты мер по взысканию задолженности по договорам наибольшей задолженности установлено, что несвоевременно предпринимаются меры по расторжению договоров аренды, — говорит Ерохин. — Судебные взыскания с требованием погасить задолженность в установленный срок направлялись должникам раз в год. Еще один фактор, влияющий на эффективность работы, — затягивание сроков исполнительного производства.

Об ужесточении требований к должникам и необходимости усиления работы в этом направлении говорит и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Раньше они (Строительные компании. — Ред.) объясняли рост задолженности кризисом, падением спроса, — сообщил глава города на пресс-конференции в ТАСС. — Действительно, был ряд объективных причин, сдерживающих развитие экономики строительной отрасли. Сегодня уже настало время подводить итоги. У нас работает комиссия по задолженности. Последние заседания комиссии проходят с участием прокурора города — чтобы повысить ответственность и понимание того, что за долги надо рассчитываться. Строительные организации идут у нас по графику, с ними ведем разговор.

Последний разговор главы города с застройщиками состоялся в рамках круглого стола Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

— Я обещал не называть имена, но у меня здесь список задолженности по аренде земли, — обратился Анатолий Локоть к застройщикам. — Конечная цифра — 155 млн рублей (Сумма долга застройщиков, присутствовавших на мероприятии. — Ред.). Сложная проблема, но дело в том, что мы стали объектом постоянной критики со стороны общественности и депутатов. Впереди избирательная кампания, и все будет сильно обостряться. Все эти годы мы занимали выверенную позицию. Но я прошу серьезно отнестись к этим вопросам. Нам нужно их решать. Иначе будет огромный нажим, и дело дойдет до надзорных органов.

В свою очередь, группа депутатов горсовета кроме критики подготовила и направила обращение полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой оказать содействие по активизации работы судебных приставов по взысканию долгов с застройщиков. Об этом сообщила депутат Наталья Пинус.

— В 2018 году в ФССП переданы 663 исполнительных листа на 1 млрд 603 млн рублей, — говорится в тексте обращения, опубликованном на странице Натальи Пинус в соцсети. — Взысканы 12% задолженности. В 2019 году в ССП переданы 775 исполнительных листов на 1 млрд 409 млн рублей. Взысканы 14%. ФССП подведомственна органам федеральной власти. Поэтому обращаемся к Вам, как полномочному представителю президента РФ в СФО, с просьбой изыскать возможность повышения эффективности работы Службы в отношении взыскания задолженности перед бюджетом Новосибирска.

Что касается невозвратных сумм, то в руководстве города планируют все-таки вернуться к данной теме.

— Более трети, даже около половины этой задолженности — безвозвратные долги организаций, которые уже прекратили свою деятельность или ушли в банкротство, — говорит мэр. — Например, «ПТК-30» сейчас в банкротстве. Там уже объективно ситуация несколько иная. Поэтому, думаю, актуален вопрос. С началом следующего года мы к нему вернемся.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирска, удельный вес используемых земельных ресурсов в общей площади города составляет 46,6%. Количество договоров аренды земельных участков на конец 2018 года составило 15 тысяч. Общая площадь реализованных участков — 3,6 тысячи га. За период 2016–2018 годов заключены 6,3 тысячи договоров аренды, в том числе перезаключены 5,3 тысячи, заключены впервые 440 договоров, из которых 130 — по результатам аукциона. Объем начисленной арендной платы за 2016–2018 годы составил 7,2 млрд рублей. Фактически поступили 6,5 млрд. Таким образом, средняя по городу собираемость сложилась в размере 88%. Должникам по аренде в рамках досудебной работы за 2016–2018 годы направлено 3,7 тысячи уведомлений с требованием о погашении долга. В результате погашено задолженности на сумму 295 млн. На заседаниях специальной комиссии рассмотрены более 1,5 тысячи должников. В результате возвращены 686 млн рублей. В рамках судебной и исковой деятельности за три года рассмотрены иски по задолженности по арендным платежам на общую сумму 1,3 млрд. По состоянию на 1 января 2019 года ССП выдала исполнительные листы по взысканию задолженности на сумму 1,6 млрд рублей.

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