Аналитики сравнили стоимость отдыха на мировых курортах со стоимостью недвижимости в Новосибирске

Стоимость отдыха на двоих на знаменитых курортах мира сопоставима со стоимостью самого дешевого жилья в Новосибирске, подчитали специалисты портала n1.ru.

Эксперты рассказали, что для сравнения стоимости отдыха и цен на жилую недвижимость этим летом был взят перелёт бизнес классом из Новосибирска, а также двухнедельное проживание в отеле по системе «всё включено» либо с завтраком в пятизвёздочном отеле. Кроме основных расходов на перелёт и проживание, в некоторых странах путешественникам будут дополнительно нужны деньги на оформление визы и питание.

Самым недорогим из отобранных туристических направлений из Новосибирска в данный момент стал отдых в Дубае, что, вероятно, связано с экстремально жаркой погодой там в это время. Перелет и двухнедельное пребывание в отеле Atlantis The Palm с видом на Персидский залив, расположенном на искусственном архипелаге Джумейра обойдется примерно в 500 тыс. руб. В Доминикане отдых в пятизвездочном отеле на побережье будет немного дороже — примерно 650 тыс. руб.

Этих денег не хватит даже на самое дешевое жильё в городе, но будет достаточно на покупку простой дачи и 6 соток земли под Новосибирском.

Чуть больше понабиться туристам на комфортный перелет и пятизвездочный отель на побережье Атлантического океана в Майами. Так, в Майами примерно за 900 тыс. руб. отеле Betsy на знаменитой по фильму «Красотка» улице Оушен-Драйв. У отеля приватный пляж, а также бар на крыше с видом на океан. Денег потраченных на такой отдых в Новосибирске хватит либо на комнату в общежитии либо на самую дешевую студию в отдаленном районе города.

Имея миллион на отдых на Мальдивах, помимо перелёта бизнес классом до места назначения, на две недели можно поселиться в вилле, размещенной в курортном комплексе Velassaru Maldives по системе «всё включено». На территории комплекса находятся 5 ресторанов различных кухонь, а также два бара. За 1 млн руб. в Новосибирске есть большой выбор комнат в центральной части города.

По средней цене однокомнатной квартиры в Новосибирске примерно за два миллиона рублей можно отправиться в круиз на роскошном корабле в каюте сьют по средиземному морю из Лондона. Круиз, помимо Великобритании включает портовые города Португалии, Италии, Испании и Франции.

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