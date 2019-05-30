Землетрясения в Новосибирске и в мире: следите онлайн с Аллатра ТВ

При этом большинство из них фиксируется только специальной аппаратурой станций, занимающихся мониторингом геоактивности.

Онлайн-карта землетрясений на Аллатра ТВ дает возможность в режиме реального времени отслеживать сейсмическую активность планеты. На странице сайта allatra.tv вы также найдете перечень землетрясений за сутки, с указанием времени, магнитуды и глубины расположения очага.

Природа землетрясений

Землетрясением называют толчки и колебания земной коры, зарождающиеся в глубине и ощутимые на поверхности. Причиной могут служить тектонические сдвиги, подъем лавы на поверхность в ожившем вулкане, обрушение естественных или искусственных подземных полостей.

Точку зарождения землетрясения именуют очагом, а точку выхода на поверхность – эпицентром. Ударные волны расходятся от очага в радиальном направлении со скоростью до 8 км/с, их сила гаснет по мере удаления от эпицентра.

Около 70% площади поверхности нашей планеты покрывают воды мирового океана. По этой причине основная часть землетрясений остается незамеченными жителями суши – эпицентры располагаются глубоко под водой, и лишь в редких случаях толчки настолько сильны, что вызывают цунами, разрушительное для побережий.

Для измерения силы и разрушительности землетрясений используют несколько официально принятых в мире систем, но наиболее распространена оценка по шкале магнитуд Рихтера. Она характеризует интенсивность землетрясения исходя из количества энергии, которая выделилась в результате сейсмоактивности. Согласно 12-балльной шкале, землетрясения:

силой 1-3 балла считаются слабыми и не приводят к разрушениям;

силой 4-6 баллов могут спровоцировать заметные разрушения;

силой 7-9 баллов оборачиваются серьезными разрушениями и человеческими жертвами;

силой более 10 баллов приносят катастрофические последствия вплоть до полного разрушения городов и поселений, возникновения провалов в почве.

Землетрясения в Новосибирске

Новосибирск относят к зоне, где возможны землетрясения в 6-7 баллов. Аппаратура местных станций наблюдения за геоактивностью фиксирует 4-5 небольших собственных землетрясений в год и регулярно докатывающиеся отголоски сейсмоактивности на Алтае и в других регионах.

Ощутимые землетрясения в Новосибирске и его окрестностях происходят не часто. Из крупных можно отметить 6-7 балльные толчки в Камне-на-Оби в 1962 году. Ощутили движение земной коры жители многоэтажных домов в столице Сибири в июне 1990 года – это заставило многих выбежать на улицу. Еще более заметными стали отголоски алтайского землетрясения в сентябре 2003 года, когда магнитуду в Новосибирске оценили в 3-4 балла по шкале Рихтера. Более слабые толчки ощущались в августе 2008 и феврале 2011 года, когда до Новосибирска докатывались волны «чужих» землетрясений.

Директор геофизической службы СО РАН Виктор Селезнев в интервью отметил, что Новосибирску не грозят землетрясения более 3-3,5 баллов по шкале Рихтера, в основном подземные толчки фиксируются на границах между Новосибирской и Омской областью и между Академгородком и Бердском.

Но если природная сейсмоактивность, по прогнозам ученых, вряд ли способна причинить ущерб нашему городу, то иначе обстоят дела с техногенными катастрофами. Интенсивная разработка угольных месторождений в Искитимском районе уже стала причиной землетрясений магнитудой 4,3-4,6 баллов в эпицентре в июле 2018 года и в январе 2019 года. Вероятной причиной называют обвал сводов неиспользуемых выработок или шахт, который вызвал смещение горных пород. Землетрясение ощущалось в ближайших к эпицентру населенных пунктах.

Специалисты Единой геофизической службы РАН прогнозируют, что интенсивная добыча антрацита в Искитимском районе уже через 10 лет будет грозить серьезными землетрясениями, представляющими опасность для Искитима, Бердска, новосибирского Академгородка. Чтобы избежать катаклизма, предлагается сбрасывать напряжение в земной коре путем промышленных взрывов или за счет установки специальных вибрирующих механизмов.

Остается надеяться, что Новосибирск и его окрестности не будут отмечены на картах сейсмоактивности Аллатра ТВ значками угрожающе-красного цвета.