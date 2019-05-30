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Семейные новосибирцы берут потребительские кредиты в полтора раза чаще одиноких

  • 30/05/2019, 13:48
Таковы данные исследования портрета заемщика банка «Открытие» по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.

ПАО Банк «ФК Открытие»Согласно исследованию клиентского профиля, доля замужних женщин среди взявших льготный потребительский кредит составляет около 25%, а женатых мужчин – 22%. Еще порядка 4% состоят в гражданском браке. Около 33% заемщиков не состоят в браке, и примерно 30% из них — разведенные. Таким образом, количество семейных жителей Новосибирска и области среди берущих потребительские кредиты в банке примерно в полтора раза выше числа одиноких, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Исследование показало, что 43% заемщиков имеют высшее профессиональное образование, 26% — среднее профессиональное.

По словам вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» Михаила Чамрова, у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Отмечается, что льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) был запущен 11 марта 2019 года.  С начала запуска число заявок на льготный кредит вырос почти на 80%.

C марта по май в банке в Новосибирской области было выдано 2 154 кредита наличными на сумму 1,1 млрд рублей, из них 78% —  по льготной программе.  Суммарный объем льготных кредитов за два месяца действия проекта достиг почти 840 млн рублей.

Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% — москвичи. Далее идут жители Северо-Западного федерального округа (13%), Поволжья (12%) и Сибири (10%).

Фото: пресс-служба банка

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