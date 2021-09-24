Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть откажется от мандата Госдумы, полученного в составе регионального списка КПРФ. Об этом он сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. Напомним, что вопрос перехода Анатолия Локтя из мэрии в Госдуму был одной из основных интриг избирательной кампании. Теперь же, вероятнее всего, освободившийся мандат отойдёт следующему за мэром по списку второму секретарю обкома партии, бывшему вице-спикеру горсовета Ренату Сулейманову.

— Не планирую отказываться от полномочий мэра, — заявил градоначальник, отвечая на вопрос СМИ. — Планирую продолжать работу, выполнять взятые перед избирателями Новосибирска обязательства, продолжать работу в городе.

Что касается оценки выборной кампании, то по словам главы города, он доволен результатами, полученными КПРФ, о чём ранее заявлял на сессии горсовета Новосибирска

— В целом, если говорить о КПРФ, мы удовлетворены результатами выборов, — говорит Анатолий Локоть. — Город Новосибирск: в разрезе районов у нас наблюдается фактически равенство результатов поддержки избирателей «Единой России» и КПРФ. Разница не превышает 2 – 3%. Если говорить в целом о городе, то результат таков: в Новосибирске сегодня два политических лидера — «Единая Россия» (29,7%) и КПРФ (28,3%). Равенство почти полное. Это — некие политические реалии, в которых нам придётся работать и при принятии каких-то важных больших решений учитывать этот политический расклад.

В качестве примера Анатолий Локоть привёл, в частности, Кировский район 38,01% за КПРФ, победу партии в Советском и Первомайском районах. При этом градоначальник оставил за скобками скандальный Сузунский район, после подсчёта голосов в котором ранее лидировавший кандидат от КПРФ Виталий Новосёлов проиграл своему основному сопернику — справороссу Александру Аксёненко.

— Результаты выборов весьма перспективны для КПРФ, — повторил мэр, отвечая на уточняющий вопрос журналиста непосредственно про Сузун. — В Новосибирске в городских округах кандидаты от КПРФ победили. Тот же Новосёлов побеждает с убедительным счётом в 31% против 20% от ближайшего соперника. Жирнов уступает всего лишь 2% своему основному конкуренту. Сулейманов немного уступает Савельеву. Везде наши кандидаты — вторые, уступая какие-то единицы процентов. Прекрасный результат у Яковлева — 32.94%, кандидат от ЕР — 29,5%. Это тоже хороший результат, подтверждающий, что КПРФ — одна из ведущих политических сил в регионе. Поэтому говорить о том, что мы чувствуем себя ущербными, не приходится.

Мэр подчеркнул, что по сравнению с прошлыми выборами в Госдуму, в 2021 году КПРФ улучшила свой результат в Новосибирске в два раза.

— Это значит что те программные положения, которые были представлены КПРФ, поддержаны новосибирцами и можно, и нужно работать именно в этом направлении, — добавил Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что заявление мэра об удовлетворении итогами выборов, озвученное на сессии горсовета Новосибирска, стало поводом для критики со стороны ряда политиков от несистемной оппозиции. При этом как сообщали кандидат от КПРФ Виталий Новосёлов и его представитель Кирилл Щербаков, они намерены опротестовать итоги выборов в Сузунском районе.