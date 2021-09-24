Бывшего депутата Алтайского края суд обязал вернуть 3,4 млн рублей

Коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда удовлетворила требования прокурора Алтайского края о взыскании в доход РФ автомобиля марки LEXUS RX200T стоимостью 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры России по СФО.

— В 2017 году депутат Тальменского районного Совета народных депутатов Алтайского края, статус которого в настоящее время уже прекращен, приобрел автомобиль марки LEXUS RX200T стоимостью 3,4 млн рублей. Согласно представленным сведениям стоимость машины существенно превышала доход депутата. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства указанного автомобиля, говорится в сообщении. — Тальменский районный суд отказал прокурору в удовлетворении требований, сославшись на привлечение ответчиком заемных денежных средств для покупки автомобиля.

Прокурор обжаловал решение суда в апелляционном порядке. В результате коллегией по гражданским делам Алтайского краевого суда решение отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Поскольку ответчик в ходе прокурорской проверки продал автомобиль, в доход государства обращены денежные средства в сумме 3,4 млн рублей, эквивалентные стоимости автомобиля.

На недвижимость ответчика наложен запрет на совершение регистрационных действий с целью исключения его отчуждения.