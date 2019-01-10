Анатолий Локоть пойдет на второй срок

— Главное — выборы мэра. Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаем, наверное, в первый раз. На сегодняшний день, Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. А оценку будут ставить наши избиратели — жители Новосибирска и оценку будут ставить не только Анатолию Локтю, но и партийной организации, — сказал второй секретарь новосибирского обкома партии Ренат Сулейманов пресс-службе регионального отделения партии.

По его словам, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране и ограничения бюджета, город продолжает динамично развиваться и это видят новосибирцы.

— Уровень доверия к мэру-коммунисту по результатам соцопросов достаточно высок, —отмечает Ренат Сулейманов.

Напомним, сам Анатолий Локоть ранее избегал говорить о своем участии в кампании. Выборы мэра состоятся в сентябре 2019 года.

Фото: Юлия Данилова