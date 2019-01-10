Кадровые рокировки–2018

Власть

В феврале на должность замминистра торговли и промышленности Новосибирской области был назначен Максим Останин, до этого возглавлявший управление инвестиционной политики и предпринимательства мэрии Новосибирска. На его место был назначен экс-депутат регионального парламента, директор по перспективному развитию МУП «Энергия» Максим Леоненко.

В апреле произошли перестановки в двух районах области. Главой Новосибирского района назначен замминистра сельского хозяйства Александр Соболевский. Экс-руководитель Василий Борматов снял свою кандидатуру с голосования на конкурсной комиссии. В этом же месяце был назначен новый глава Колыванского района — Евгений Артюхов, ранее занимавший должность председателя Совета депутатов Татарского района. Экс-глава Виктор Аверин подал в отставку в феврале 2018 года после гибели двух детей в яме, вырытой коммунальщиками.

В апреле в структуру министерства строительства региона была введена новая должность — заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. Ему было поручено заниматься решением проблемы долгостроев. За 2018 год их количество в регионе выросло в связи с банкротством компаний ГК «ПТК-30».

В мае с должности замгубернатора по собственному желанию ушел Анатолий Соболев, курировавший в правительстве региона программу реиндустриализации. На его место пришел председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Андрей Жуков. До приезда в Новосибирск Жуков занимал пост заместителя министра РФ по делам Крыма. Должность главы ИК МАСС получил Геннадий Гусельников, ранее исполнявший обязанности руководителя ассоциации. Что касается Соболева, то в июне он стал директором по развитию АО «СКТБ Катализатор».

В июне сменился глава Чулымского района. Вместо Александра Артемченко на должность назначена Светлана Кудрявцева — ранее председатель Совета депутатов района.

В середине июля 2018 года на должность вице-губернатора области была утверждена кандидатура главы регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова. В круг его задач входил вопрос развития сельских территорий. В октябре он вновь вернулся в банк. Как сообщали участники рынка, Тишуров посчитал, что работа чиновника ему не подходит. Губернатор, комментируя эту рокировку на пресс-конференции, в свою очередь отмечал, что в банке Тишуров сможет принести «еще большую пользу для развития агропромышленного комплекса области». Тогда же на пресс-конференции Травников объявил о назначении Александра Дубовицкого, с осени 2017 года занимавшего пост врио министра природных ресурсов экологии Новосибирской области, на пост замгубернатора по развитию сельских территорий.

В августе по собственному желанию с должности ушел начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев. Его отставку лоббировал некоторые участники рынка ЖКХ региона, заявлявшие о том, что ГЖИ принимает решения в интересах одной из федеральных УК, ущемляя права местных игроков. И. о. главы инспекции был назначен Леонтий Коновалов, который до сих пор находится в этом статусе.

Самым главным «кадровым» событием года в регионе стало избрание на пост губернатора области Андрея Травникова. После выборов 9 сентября Травников озвучил первые назначения. Заместителями губернатора назначены Андрей Жуков, Сергей Нелюбов и Сергей Семка. Пост заместителя председателя правительства занял Владимир Знатков.

На сентябрьской сессии Заксобрания на должность первого заместителя губернатора депутаты одобрили кандидатуру Юрия Петухова, министра финансов и налоговой политики — Виталия Голубенко и министра труда и социального развития Новосибирского области — Ярослава Фролова. Тогда же во время пресс-подхода глава региона заявил, что при дальнейшем формировании правительства намерен опираться как на местные, так и на инорегиональные кадры.

В сентябре в правительстве начались ожидаемые рокировки. Глава областного минздрава Олег Иванинский ушел с должности. На его место был назначен главный трансфузиолог, бывший главный врач Новосибирского центра крови Константин Хальзов. В декабре стало известно, что Иванинский вернулся на одно из предыдущих мест работы — он вновь возглавил Новосибирский областной онкологический диспансер. До этого ходили слухи, что он может быть назначен на должность руководителя ФГБУ ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

В новом правительстве свой пост сохранил министр культуры Игорь Решетников. Между тем, по сообщению ряда местных СМИ, на эту должность также претендовали Виктор Буланкин и спарринг-партнер Травникова по праймериз Екатерина Болдырева. Пересмотрен статус у экс-руководителя департамента спорта — Сергея Ахапова — до министра спорта. Главой министерства сельского хозяйства после ухода Василия Пронькина стал Евгений Лещенко, с апреля работавший в статусе и.о. В качестве кандидата на должность главы минсельхоза также обсуждался руководитель Чановского района Новосибирской области Виктор Губер.

В статусе министров продолжили работать Иван Шмидт — с января 2018 года назначенный и.о. министра строительства и Денис Архипов — с апреля руководивший министерством ЖКХ, также в должности и.о. Предыдущий глава ведомства Евгений Ким ушел в отставку в марте «по собственному желанию».

В начале октября Андрей Травников уволил начальника управления по государственной охране объектов Новосибирской области Александра Кошелева, а его подразделение было расформировано. При этом губернатор пояснил, что основной состав управления войдет в министерство культуры.

В октябре на должность сенатора Совета Федерации от Новосибирской области был назначен Владимир Городецкий. До этого с ноября 2017 года он работал помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Городецкий вступил в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Чуть позже стало известно, что экс-сенатор Надежда Болтенко назначена на должность заместителя руководителя администрации губернатора области Юрия Петухова. Эксперты не исключали, что на этой должности она задержится ненадолго и будет претендовать на статус уполномоченного по правам человека. На этот пост также прочили председателя Общественного совета министерства труда и социального развития Новосибирской области Николая Мамулата. В итоге в ноябре его вновь получила Нина Шалабаева.

Тогда же министром образования Новосибирской области, после прохождения всех необходимых согласований, стал Сергей Федорчук, который около года занимал пост и.о. главы этого ведомства.

И в ноябре, наконец, стал известен министр науки и инновационной политики Новосибирской области. На эту должность был назначен Алексей Васильев — заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

В этом же месяце стал известен и.о. главы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — Андрей Даниленко, а на должность председателя Избирательной комиссии региона вновь была избрана Ольга Благо. Ее кандидатуру предложила Общественная палата Новосибирской области.

6 декабря на должность заместителя министра образования Новосибирской области была назначена Ирина Мануйлова. С мая 2018 года бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, экс-директор Бердского лицея-интерната №7 работала вице-губернатором Приморского края. В Приморье она также курировала краевой департамент образования и науки.

7 декабря стало известно об отставке министра промышленности и торговли Новосибирской области Николая Симонова, которую политологи прогнозировали уже давно. В правительстве региона уход Симонова с поста руководителя минпромторга связывали с «личными мотивами». В то же время Николай Симонов был единственным представителем правительства региона, кто дал негативный отзыв на пенсионную реформу. И.о. главы ведомства стал Вадим Васильев. Впрочем, с сентября эксперты прочили на этот пост главу Кировского района Новосибирска Андрея Гончарова, что и произошло 9 января 2019 года. О его назначении на оперативном совещании сообщил губернатор.

В декабре состоялось назначение из бывшего региона работы Андрея Травникова — на должность заместителя министра строительства региона — главного архитектора Новосибирской области по итогам открытого конкурса назначен Александр Авсейков. Судя по послужному списку, с 2007 по 2018 годы он работал начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, с октября по декабрь 2018 года — заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».

О кадровых перестановках в 2018 году сообщало и полпредство. В январе распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе главным федеральным инспектором по Новосибирской области был назначен Юрий Семенов. До этого он занимал должность и.о. директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт».

В ноябре заместителем полномочного представителя президента в СФО был назначен Ибрагим Гобеев. В сферу его полномочий вошли вопросы кадровой политики, государственной службы, государственных наград, контрольной деятельности. Сергей Черданцев, занимавший эту должность, был освобожден по собственному желанию по достижении предельного возраста нахождения на гражданской службе.

Не менее активно проходили кадровые перестановки в городе.

В марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил главой администрации Дзержинского района Сергея Жирова.

До этого чиновник работал заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальником управления промышленности мэрии Новосибирска. Напомним, прежнего главу администрации Дзержинского района Александра Полищука Локоть уволил после скандала вокруг 1000 неучтенных голосов, выявленных при подведении итогов предварительного голосования горожан по выбору объектов для благоустройства. Позже Полищук добился восстановления в должности через суд, который постановил взыскать в его пользу с мэрии средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

В апреле мэр назначил главу Первомайского района — Виталия Новоселова. С 2014 года он работал заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска. Экс-глава Первомайки Алексей Васильев, руководивший территорией с 1992 года, вышел на пенсию.

В мае начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Колмаков вернулся в бизнес-среду и возглавил новосибирский филиал ООО «СГК». Начальником департамента был назначен Дмитрий Перязев.

В июне с должности главного советника по инвестициям мэра Анатолия Локтя ушел Виктор Толоконский, «по собственному желанию». Назначение на эту должность состоялось в ноябре 2017 года. Кроме того, кандидатура Толоконского была отозвана из списка кандидатов в совет директоров ОАО «РЖД», он был уволен с должности эксперта Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СИУ РАНХиГС).

В начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своим советником по спорту чемпионку Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Ирину Минх. Сообщая о назначении на пресс-конференции, он отметил, что «совместная деятельность принесет пользу и добавит системности в работу спортивных учреждений города».

В середине октября с поста главы Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии по собственному желанию ушел Анатолий Мотыга, к которому было много вопросов как у общественников, так и у участников строительного рынка. Он занимал эту должность с 2003 года. Исполняющим обязанности был назначен его зам Евгений Улитко. Руководителя департамента мэр города Анатолий Локоть обещал назвать в 2019 году.

Резонансным событием под конец года в городе стало назначение экс-главы Колыванского района Виктора Аверина замначальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

В 2018 году в Новосибирске начала раскручиваться интрига по поводу претендентов на пост градоначальника. В апреле о планах побороться за эту должность заявил Сергей Бойко — руководитель регионального штаба Алексея Навального, экс-глава телеком-оператора «Авантел».

Кстати, в минувшем году Новосибирск не только принимал варягов, но и командировал своих в другие регионы России. Так, депутат Совета депутатов города Александр Бурмистров (КПРФ) в середине декабря был назначен на должность советника недавно избранного главы Хакасии Валентина Коновалова. Как сообщали СМИ, он будет следить за тарифами в республике, помогать с аудитом бюджета и выстраивать работу по утилизации ТКО.

Произошли кадровые изменения и в компаниях, учредителем или куратором которых являются органы власти.

В феврале ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД) возглавил Михаил Чуманов. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по развитию компании АО «Газпромнефть-Новосибирск». Предыдущий руководитель ТУАД Валерий Зарубин, возглавивший организацию в 2015 году, покинул свой пост по собственному желанию.

В марте сменилось руководство муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт». Вместона предприятие пришел

В мае ГТРК «Новосибирск» вместо Светланы Войтович возглавил Игорь Павлов, до этого занимавший должность директора ГТРК «Вологда».

В июне сразу в 8 медицинских организациях Новосибирской области сменились руководители. Так, главным врачом ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3» назначена Олеся Герасименко, ранее занимавшая должность заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2». Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №21» назначена Татьяна Бугай, работавшая главным врачом в ООО «Леклер». Руководителем ГКУЗ НСО «Специализированный дом ребенка №2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» назначен Валентин Столицин, ранее занимавший должность главного врача ГКУЗ НСО «Специализированный дом ребенка №3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Главным врачом ГБУЗ НСО «Чановская центральная районная больница» назначен Сергей Лысак, врач-хирург, ранее исполняющий обязанности главного врача вышеназванной медицинской организации. Руководителем ГКУ НСО «Новосибоблфарм» стала Елена Горбунова, до этого она была заместителем директора-провизора вышеназванной организации.

Кстати, Евгений Комаровский, занимавший должность директора «Новосибоблфарма», был назначен главврачом ЦКБ СО РАН в Академгородке. Также сменился главный врач в ГБУЗ НСО «Северная центральная районная больница». Им стала Наталья Качаева, ранее работавшая здесь же заместителем главврача. Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» стала Ольга Батищева, которая ранее являлась заместителем главного врача в данной медицинской организации.

Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская больница №4» назначен Олег Суворов, сюда он перешел с должности заместителя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным.

В июне сменился гендиректор в АО УК «Биотехнопарк». Вместе Владимира Кожевникова решением акционеров на эту должность назначена Елена Гутова, ранее возглавлявшая ООО «Биотехнопарк-эксперт». В 2017 году деятельность Биотехнопарка проверяла Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Выявленные аудиторами нарушения были озвучены на заседании профильного комитета в конце декабря 2017 года.

В сентябре Ирину Бокову на посту гендиректора АО «Промышленно-логистический парк» сменил Александр Гоманов. Как сообщал «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), он работал в команде экс-министра строительства Сергея Боярского сначала на городском, а потом и на областном уровнях.

Генеральным директором АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС) с 1 октября был назначен депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин. Он сообщал, что в планах агентства заниматься обманутыми дольщиками, расселением ветхого и аварийного жилья, а также жилищным строительством в рамках проекта «Академгородок 2.0». (АРЖС занимается реализацией проектов малоэтажного строительства «Кольцово» и «Ложок».)

В октябре, через неделю после тестового открытия платной автостоянки на Центральном рынке, был снят с должности руководитель МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин. Вместо него организацию возглавил Андрей Романцов. Напомним, в августе мэр города раскритиковал платную парковку, расположенную у вокзала «Новосибирск-Главный».

Среди знаковых назначений 2018 года также можно назвать следующие:

В сентябре президент РФ Владимир Путин сменил председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который располагается в Новосибирске. На эту должность назначена Марина Алексина, ранее руководившая Верховным судом Республики Алтай.

В сентябре из Новосибирска уехал глава Генерального консульства Германии Виктор Рихтер, он занял пост руководителя политического отдела посольства ФРГ в Москве. Вместо него в декабре консульство возглавил Петер Бломайер.

Накануне нового года состоялось еще одно назначение. Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердскимназначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, сообщила Новосибирская Митрополия. Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.

Бизнес

Большинство чиновников, ушедших из власти, находили места в бизнесе. Впрочем, и в самой бизнес-сфере региона произошло немало кадровых рокировок.

В апреле на должность заместителя директора по социальной сфере ОАО «СИБИАР» был назначен Александр Титков. До конца 2017 года он занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области.

В марте свой пост покинул президент новосибирской мостостроительной компании АО «Сибмост», экс-министр транспорта области Сергей Титов. Его сменил Антон Гурьянов, ранее работавший в должности первого вице-президента «Сибмоста».

С 1 марта 2018 года должность директора завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске занимает Вячеслав Воднев, работающий в компании с 2005 года. До этого он руководил заводом Coca-Cola HBC Россия в Екатеринбурге.

В марте с должности ушел гендиректор АО «Сибэко» Руслан Власов. На его место был назначен глава ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Михаил Кузнецов. Чуть позже по рынку прошла информация о том, что Власов может войти в областное правительство в качестве министра ЖКХ. Однако этого не произошло. В ноябре стало известно, что Власов будет руководить крупнейшей дорожной компанией Новосибирской области — ОАО «Новосибирскавтодор».

В ноябре пресс-служба СГК сообщила, что Михаил Кузнецов покидает должность генерального директора «Сибирской генерирующей компании», входящей в группу «СУЭК». Новым руководителем компании стал Степан Солженицын, ранее работавший старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи».

В мае должность гендиректора ОАО «Новосибирскэнергосбыт» занял Карэн Дашьян. Один из партнеров и основателей инвестиционной компании ООО «Адванс Капитал», которая специализируется на сделках по слияниям и поглощениям. Экс-руководитель компании Татьяна Подчасова, возглавлявшая ее с 2001 года, перешла на должность заместителя генерального директора.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в начале лета назначен руководителем по Сибирскому региону компании ООО «Металлсервис». Ему было поручено курировать вопросы развития ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В августе Юрченко анонсировал планы по созданию на территории завода промышленного парка.

В июне стало известно новое место работы экс-министра сельского хозяйства Василия Пронькина. Он занял должность директора по развитию ГК «Горкунов».

В июле генеральный директор АО «Экооператор» (на 100% принадлежал правительству региона) Лариса Анисимова стала руководителем ООО «Экология-Новосибирск», входящего в группу «Вис».

В августе гендиректором ПАО «Компания «Сухой» был назначен бывший первый замдиректора завода Сергей Панасенко. Занимавший эту должность Сергей Смирнов назначен на пост вице-президента по производству и техническому развитию ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В ноябре генеральным директором АО «Завод «Экран» (актив «РАТМ Холдинга», управляющая компания индустриального парка «ЭКРАН») был назначен Константин Корсунь, ранее занимавший должность управляющего директора «РАТМ Холдинга». Председателем совета директоров завода избран Дмитрий Верховод. Международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик, который курировал этот бизнес РАТМа, в составе совета директоров сосредоточится на дальнейшем развитии стеклотарного бизнеса, расширении партнерских отношений и консолидации стекольных активов, сообщала пресс-служба холдинга.

В ноябре руководителем Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ, входит в АО «Вертолеты России») назначен гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Банки

В банковской сфере также проходили рокировки. В апреле Ирина Демчук была назначена бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области. В ее задачи вошло развитие розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса группы. Кроме того, она была стала ответственной за интеграцию «Открытия» с «Бинбанком».

В апреле исполнительным директором, управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске назначен Александр Сорокин.

В июле Новосибирский филиал АБ «Россия» (АО) возглавил Олег Павликов, до марта возглавлявший филиал АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО). В течение трех месяцев Павликов занимал в банке должность руководителя проекта в департаменте управления и развития филиальной сети.

Больше всего изменений произошло в Сибирском Сбербанке. В апреле на должность заместителя председателя Сибирского банка была назначена Татьяна Галкина. В сферу ее ответственности вошло руководство блоком «Корпоративный бизнес». Ранее Галкина занимала должность заместителя председателя Сибирского банка — управляющего Кемеровским отделением Сбербанка. В июне на должность зампредседателя Сибирского банка ПАО Сбербанк, руководителем блока «Розничный бизнес» был назначен Максим Волков.

В октябре пресс-служба кредитной организации сообщила, что Кирилл Брель — председатель Сибирского банка — переходит на позицию председателя Среднерусского банка. Председателем Сибирского банка была назначена Татьяна Галкина. Тогда же сообщалось, что в состав Сибирского банка, в соответствии со Стратегией 2020, интегрируется Омский ГОСБ.

В минувшем году стало известно, что банкир Станислав Могильников с 1 января 2019 года назначен управляющим ВТБ в Новосибирской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Наука

В мае глава СО РАН Валентин Пармон стал сопредседателем российской части Межакадемического совета (МАС) по проблемам развития Союзного государства.

Ранее эту должность занимал академик Жорес Алферов — известный ученый, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Он покинул пост по собственному желанию, сообщало издание «Наука в Сибири».

В августе министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении член-корреспондента РАН Сергея Бабина директором Института автоматики и электрометрии СО РАН.

Культура

В январе министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский представил коллективу НОВАТа нового генерального директора. На этот пост был назначен Ара Карапетян. На Владимира Кехмана переключены «творческие вопросы».

В августе стало известно о назначении экс-директора НГАТОиБ Бориса Мездрича (2001-2008). Приказом департамента культуры Москвы он назначен на должность директора Экспериментального театрального центра новой драмы «Практика»

5 октября министерство культуры РФ определило Жанну Лавелину на должность ректора Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Лавелина с 2015 года занимала должность заведующей кафедрой теории музыки Новосибирской государственной консерватории.

Резонанс

К самым резонансным рокировкам 2018 года в Новосибирске однозначно можно отнести попытку смены руководства театра «Глобус». История получилась странная, но привлекла внимание всей страны, и эксперты, опрошенные InfoPro54, заявляют, что точку в ней ставить еще рано.

Еще одна резонансная тема — в феврале бывший директор НИИТО Михаил Садовой оказался под домашним арестом по решению Центрального районного суда Новосибирска. Его подозревают в особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исполняющим обязанности руководителя назначена Ирина Кирилова.

Не менее громко прошли отставки в силовых структурах.

В конце июля было возбуждено уголовное дело о махинациях с госконтрактами в отношении начальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова и его заместителя Сергея Соколова. Им инкриминируют хищение более 5,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных на покупку оргтехники и кондиционеров для судов.

В июне был назначен начальник городского отдела МВД Бердска Владимир Соколов. Его предшественник Сергей Проценко на тот момент находился под следствием, так как являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве с земельным участком.

23 октября закончились полномочия председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. В феврале 2018 года она подала заявление на участие в конкурсе на продление полномочий, комиссия рекомендовала ее к переизбранию, однако в начале октября Шатовкина отозвала свое заявление. Причины этого решения официально не озвучивались. Исполняющим обязанности председателя назначена ее зам — Елена Пилипенко.

В конце октября стало известно об увольнении начальника новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха. Приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на основании п.9 ч.3 ст.82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Речь шла о предоставлении одному из депутатов новосибирского заксобрания так называемого пропуска — «вездехода». В декабре Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска Штельмаха к МВД России. Экс-глава Госавтоинспекции пытался добиться, чтобы МВД изменило формулировку в приказе о его увольнении.

В начале ноября прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, возглавлявший ведомство с 2015 года, освобожден от занимаемой должности. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Срок полномочий Фалилеева истекал в мае 2020 года. В конце месяца на пост прокурора региона был согласован Яков Хорошев, ранее возглавлявший прокуратуру Алтайского края. Он будет утвержден на должность указом президента РФ.

Из областного ведомства также уволились заместители Фалилеева — Любовь Кузьменок и Андрей Турбин. В прокуратуре в октябре прошла проверка спецкомиссии Генпрокуратуры.

28 декабря со своего поста ушел руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — Виталий Эрлер. Его место в качестве и.о. занял Эдуард Бабков. В 2017 году региональные СМИ писали о том, что сын Эрлера признан виновным в сбыте наркотиков.

Слухи

В ближайшее время будут подведены итоги выборов уполномоченного по правам предпринимателей. Уже понятно, что за действующим омбудсменом Виктором Вязовых, работу которого нередко критиковали депутаты регионального парламента, этот пост не останется. На должность претендуют экс-депутат заксобрания Новосибирской области Николай Мамулат и юрист Наталья Пинигина. Опрошенные InfoPro54 эксперты практически единогласно прогнозируют, что пост достанется Мамулату, выдвинутому зампредом парламента, секретарем реготделения «Единой России» Валерием Ильенко. Собеседники уверены, что не будет никаких проблем при согласовании его кандидатуры с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым.

В течение последних месяцев в СМИ неоднократно появлялись сообщения о скором уходе главы департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского. Сообщалось, что он может занять должность главы Верхнеобского территориального управления Росрыболовства и выйти на работу в середине декабря. На место Жигульского прочили начальника управления потребительского рынка Виталия Витухина. В минувшем году в одном из интервью он довольно резко высказался о ситуации в сфере ритуальных услуг города. На место Витухина «сватали» начальника управления потребительского рынка директора МКУ «Ритуальные услуги» Сергея Авдюнина.

В 2018 году ходили слухи о возможной отставке глава администрации Советского района Дмитрия Оленникова. Но их опровергал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В декабре также прошли слухи о том, что группа новосибирских депутатов от ЛДПР обратилась к лидеру партии Владимиру Жириновскому с предложением выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска депутата заксобрания Новосибирской области Дарью Украинцеву. В итоге 21 декабря стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев выдвинул в градоначальники главу фракции в Горсовете Новосибирска — Евгения Лебедева. Инициативная группа партийцев предложила рассмотреть кандидатуру помощника Савельева — Наталью Красовскую. Прошла информация, что за пост мэра Новосибирска намерен бороться Вячеслав Илюхин.

К слухам, которые витают во властных кругах, также можно отнести ожидание смены руководства в реготделении «Единой России», выход Александра Карелина из президиума регионального политсовета ЕР, смена руководства реготделения «Справедливой России», а также возможный переход депутата Госдумы Виктора Игнатова в команду полпреда на должность одного из его заместителей.

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