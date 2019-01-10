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Фитнес-тренды 2019

Эксперты X-Fit рассказали о последних тенденциях в индустрии.
  • 10/01/2019, 15:53
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Люди хотят получать результат быстро, безопасно, качественно и надолго. TRX, ViPR, Synrgy360, HIIT, сайклинг, body & mind — ведущие специалисты федеральной сети фитнес-клубов X-Fit рассказали, что стоит включить в свой фитнес-wishlist на будущий год уже сейчас.

Одним из главных трендов уходящего года многие специалисты называли функциональные тренировки. В 2019 они продолжат укреплять позиции за счет разнообразия форматов и задач, которые они решают.

— Функциональный тренинг многообразен и способен решить 90% фитнес-задач. При этом независимо от поставленной цели он помогает выровнять осанку и вернуть здоровье суставам и всему организму в целом, — комментирует Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. — Растет популярность функциональных направлений диагностики и тренировочных методов в профессиональной сфере. На ключевых фитнес-мероприятиях страны (конвенции, выставки) большая часть лекций и воркшопов посвящены именно этому направлению. Функциональный тренинг — настоящий тренд ближайшего времени. Однако при всей своей эффективности он не сможет заменить силовую нагрузку, направленную на увеличение мышечной массы.

В списке самых популярных направлений к функциональным тренировкам присоединится HIIT —высокоинтенсивный интервальный тренинг, который при правильном подходе позволяет добиться результата в очень сжатые сроки. Интервальная работа интересна своей вариативностью, протоколы включают не только традиционные силовые и кардиоблоки, но и различные функциональные упражнения разной интенсивности. В результате тренировки становятся гораздо эффективнее.

— Высокоинтенсивные программы требуют особенно глубокой и тщательной проработки со стороны наставников, чтобы тренировки были максимально эффективными и травмобезопасными. Наша запатентованная система апробированных тренировочных методик Smart Fitness основана на принципах естественной биомеханики и позволяет разработать для каждого клиента персональную программу с учетом индивидуальных особенностей организма. В следующем году в нашей сети появится новое направление — FMS (Functional Movement System). Это система оценки функционирования мышечного аппарата, которая позволит отслеживать результаты, в том числе после HIIT-тренировок, чтобы контролировать нагрузки и восстановление, — рассказывает Ирина Троска, директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Мир стремительно меняется под натиском глобальной диджитализации. Технологии развиваются с космической скоростью и так же быстро устаревают. Цифровая трансформация охватывает практически все сферы жизни, и фитнес-индустрия сегодня — одна из первых в списке. По мнению экспертов, переход в digital способен полностью преобразить индустрию, открывая невероятные возможности и для тренеров, и для клиентов фитнес-клубов. Появляется все больше digital-экосистем для занятий, виртуальные тренеры заменяют реальных.

— Digital захватывает все тренировочные процессы, групповые программы, тренажерный зал, высокоинтенсивный тренинг. На последних конвенциях было много новинок. Например, в залах устанавливаются большие экраны, где можно выбрать режим, и в онлайн-формате виртуальный тренер покажет упражнения, засечет необходимое время. Задача занимающегося – только повторять и отмечать свои достижения! — отмечает один из ведущих экспертов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Антон Шапочка. — А различные сервисы, которые синхронизируются со смартфоном, для многих уже стали обычным делом.

На пике популярности остаются зумба и сайклинг, упорядочивается методика ведения этих тренировок. Золотое время наступило для спортивных дисциплин: бега, триатлона, преодоления полосы препятствий и других — а вот классическая аэробика, тренировки со сложной хореографией, силовые групповые программы и развлекательные программы, к примеру, на батутах и с применением пружинной обуви, отходят на второй план. Силовые направления в групповом формате, особенно с малым отягощением при быстром темпе, признаны одними из наименее эффективных программ, несущих в себе еще и риск получения хронических травм опорно-двигательного аппарата за счет преимущественной работы суставов, а не мышц.

Фото: пресс-служба компании

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