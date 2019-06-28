Измеряемый вау-эффект

Сообщество с авторитетом, мощно прокачанным интернетом, но не менее сильное в офлайновой самоподаче. Речь об информационно-образовательном портале HR-tv.ru, инициаторе ежегодной профессиональной премии WOW!HR. В 2019-м платформа HR-tv.ru начала свою стремительную федерализацию.

В HR-кругах России премия WOW!HR— это, пожалуй, теперь главное событие. Этакий эйчаровский «Оскар» или эйчаровская «Песня года» (ну, кому какая аллегория ближе и понятнее). Среди номинантовWOW!HR 2018 такие разные и весомые компании, как «Норникель», TELE2, BurgerKing, «Совкомбанк», «Почта России», Ancor, Pepsico.

Свой офлайновый дебют в Сибири портал обозначил эффектно — большой конференцией, собравшей носителей самых успешных HR-кейсов и самого актуального опыта. Сквозной темой выступлений стала диджитализация, в числе спикеров — представители сразу трех телекоммуникационных компаний: TELE2, «Мегафон» и «МТС». Еще один гигант, «Билайн», фигурировал только в контексте, как номинант прошлогодней премии. Но и без него абсолютное доминирование «телефонистов» было более чем заметно.

И это смотрелось отнюдь не как дань некой моде, а именно как отражение естественного и глубинного тренда: HR больших компаний федерального или глобального масштаба — это, в принципе, сфера ветвистая, многомерная, огромная, а телеком для нее — и центральная нервная система, и система кровеносная, и костно-мускульная. То есть, все сразу — и плоть, и кровь, и нейронный импульс. Компонент жизненной важности.

Поэтому телекомовские реалии были органичными не только для спикеров из соответствующей отрасли, но и составляющими общего, коллегиального языка.

Подавляющее большинство решений и технологических схем, обнародованных спикерами, были именно телекоммуникационными. Проработанные, технически совершенные системы связи помогают более детализировано воспринимать внутреннюю демографию компании, строить более точные, более прозрачные системы рейтингов, создавать новые форматы корпоративной жизни. Именно эти аспекты наглядно и красочно описала первый спикер — Ника Богаченко, HR-партнер Уральского банка реконструкции и развития. ПАО КБ «УБРиР» — большая и территориально разрозненная компания — отличный вариант мастер-модели и для HR-специалиста, и для того, кто адаптирует технологии сетевого мира к эйчаровским нуждам. А еще это выступление было отличным примером того, как сразу и прицельно нужно браться за тему. Не секрет ведь, что парадокс первого спикера — проблема многих конференций и форумов: открывающее выступление часто смотрится неспешным заходом издали, этаким медленным разбегом. И на свою титульную тему такой медленно разбегающийся форум выходит примерно к середине. Так вот, WOW!HR взял разгон с отрадной быстротой. Чему, к слову, помогла и вовлеченность аудитории: зал конгресс-блок отеляRadissonParkInn практически полностью состоял из практикующих HR-специалистов, их вопросы спикерам формировали очень плотный и «хорошо прогретый» контекст, максимально близкий к их повседневности и живым потребностям. Например, Людмила Белоглазова, руководитель по поиску кандидатов ОЦО ПАО «МегаФон» России рассказала о новых, «оцифрованных» технологиях массового подбора и новом сервисе «Мегафон Рекрутика». Ее коллега и фактически заочный партнер в тематическом дуэте — Марина Чеснокова из ПАО «МТС» — поведала о том, как работают в ее компании метрики эффективности массового подбора, обозначила иерархию эффективных и провальных каналов. Например, в числе дорогих и неэффективных — традиционные эфирные медиа. То есть, теле- и радиореклама.

Екатерина Дроздова, тренинг-менеджер Независимой лаборатория ИНВИТРО, рассказывая о системе обучения медицинского персонала, глубоко и ярко развернула деликатный аспект — проблему межпоколенческого зазора, проблему HR-интеграции специалистов с советским профессиональным опытом. Выводить ли такого специалиста в клиентско-контактную зону или оставить его (ее) вдали от впечатлительной публики, на процедурной «кухне»; как поставить запятые во фразе «перевоспитать нельзя уволить» — темы эти насыщенные, вызывающие живой отклик, вовлекающие зал в диалог. Антон Синьковский, директор по работе с международными клиентами Негосударственного пенсионного фонда САФМАР рассказал, как ориентировать сотрудников на правильное отношение к пенсионным накоплениям. Пенсионная просвещенность сотрудника — это пусть косвенный, но достаточно проницаемый фактор лояльности и мотивации, так что и эта информация оказалась хорошим «лыком в строку».

Примечательно, что в речах многих спикеров всплывала тема аналитической HR-интеграции социальных сетей. Социальные сети — это и материал для анализа цифрового следа сотрудника (потенциального или действующего), и один из инструментов массового подбора, и инструмент корпоративной интеграции. В общем, HR-индустрия за последнее пятилетие осмыслила «социалки» более глубоко и функционально — даже глубже, чем виделось многим энтузиастам на старте явления. Так, в сферу HR-функционала попал Инстаграм. Тот самый, который в пору своего младенчества казался пестрой бабочкой без всякой ожидаемой утилитарности, трепетной ланью, которую в «телегу впрячь неможно». Оказалось, очень даже можно. И как носитель он работает, и как аналитическая среда.

В общем, «вебификация» и диджитализация HR-процессов предстала на конференции как широкий и многомерный тренд. Тренд, который стоит не просто созерцать, а именно активно в нем участвовать. Как подчеркнула в своем резюмирующем выступлении Гоар Ананян, основатель и руководитель платформы HR-tv.ru, дальнейшая региональная активность ее проекта дает на это максимум шансов: нынешняя конференция — не просто дебют и «проба грунта», а именно старт многомерной и обширной программы. Новосибирск в дальнейшем будет не просто созерцателем столичных HR-успехов, но и сам рассматривается как потенциальный поставщик востребованных кейсов.

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