Анатолий Серышев сопровождает Михаила Мишустина в рабочей поездке в Омск

В рамках рабочей поездки в Омскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина сопровождает полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В программе визита делегации посещение Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского и госпиталя для ветеранов войн, расположенных в областном центре.

Реконструкция госпиталя для ветеранов войн осуществляется по инициативе главы региона Виталия Хоценко при поддержке российского правительства. Модернизированное медицинское учреждение, готовое к открытию, станет частью комплексной системы оказания медпомощи участникам специальной военной операции, предлагая современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

Из регионального бюджета на капитальный ремонт объекта выделено свыше 400 миллионов рублей, а из резервного фонда Правительства РФ – около 385 миллионов рублей на приобретение медоборудования. Анатолий Серышев лично контролировал ход ремонтных работ, регулярно посещая подобные учреждения в рамках рабочих поездок по Сибири, подчеркивая приоритетность создания инфраструктуры для восстановления ветеранов СВО.

Кроме того, члены правительства посетили ОмГУ, где готовят специалистов в различных областях, включая химию, математику, IT, экономику, юриспруденцию и лингвистику. Особое внимание уделяется научным разработкам в области химии, которые могут найти применение в фармацевтике, в том числе при создании противоопухолевых препаратов. Также студенты и сотрудники университета занимаются разработкой цифровых сервисов, физическими исследованиями, развитием законодательства и историческими изысканиями.

В новом учебном году на базе ОмГУ планируется открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби, решение о создании которого было принято в ходе визита Президента России Владимира Путина в Казахстан. Этот шаг призван укрепить научно-образовательное сотрудничество между двумя странами.

Губернатор региона отметил планы по формированию единой образовательной экосистемы, позволяющей школьникам использовать ресурсы университета, а студентам – получать практический опыт на предприятиях.