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В Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок

  • 29/07/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок
Все они появятся на центральных улицах города

До конца 2025 года в Новосибирске появится еще около 500 платных парковок. Об этом первый заммэра Иосиф Кодалаев сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

По его словам, новые платные парковочные пространства появятся около Центрального рынка на улицах Мичурина, Крылова и Каменской, на улице Кирова, в районе магазина «Бахетле», на улице Фрунзе в районе домов № 226/1-234/1, а также на улице Спартака (от ул. Советской до Красного проспекта).

— Сейчас завершается разработка схем парковки, а также перевод этих участков на работу в платном режиме. Это необходимо для упорядочивания движения в городе, ликвидации хаотичной парковки, чтобы водители не парковались в два ряда. Это также позволит увеличить оборачиваемость транспорта и стимулирует горожан больше пользоваться общественным транспортом, —заявил Кодалаев.

По его словам, количество платных парковок продолжит расти в 2026 году, причем не только в центре, но и в других районах города.

По данным мэрии, сегодня в городе работают 808 муниципальных платных парковок. В основном они сосредоточены в районе Красного проспекта. Кроме того, в городе создано 2700 бесплатных парковок на 32 тысячи мест.

Напомним, осенью 2024 года Иосиф Кодалаев сообщал, что в городе планируется создать дополнительно еще около 800 платных парковочных мест в парковочных карманах и вдоль дорог, где это допускается правилами дорожного движения. Он пояснял, что работа в этом направлении стартует в 2025 году, после выхода соответствующего постановления мэрии, и начнется она с центральной части города.

Кроме того, в планах муниципалитета создание перехватывающей парковки около «Сибирь-Арены».

Ранее редакция сообщала о том, что увеличить количество парковочных мест в Новосибирске потребовала прокуратура. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : платная парковка


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