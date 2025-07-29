Новосибирские предприниматели отправили за границу мороженого на 275 млн рублей

В январе–мае 2025 года предприниматели Новосибирской области экспортировали 798 тонн мороженого и фруктового льда, сообщает Сибирское таможенное управление. Общая сумма поставок превысила 275 млн рублей. Это на 13% больше по весу и на 25% по стоимости, чем за такой же период 2024 года.

Отмечается, что поставки замороженного лакомства из Новосибирской области осуществлялись в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Самым крупным покупателем стал Казахстан. Кроме того, в топ-5 потребителей вошли Беларусь, Узбекистан, Армения и Азербайджан. А в число новых стран для поставок продукта вошёл Туркменистан.

Стоит отметить, что на Новосибирскую область приходится 48% вывозимой продукции в Сибирском округе. Для сравнения, доля Омской области, которая заняла второе место, составила 29%. На третьем месте — производители Томской и Иркутской областей. Их поставки совместно заняли около 17% от общего объема экспорта замороженного продукта.

В целом по СФО с начала года экспортировано 1,6 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 677 млн рублей. Главными покупателями сибирского мороженого стали Казахстан, Монголия, Беларусь и Китай. Также торговыми партнерами Сибири в этом периоде были Узбекистан и Армения, которые приобрели соответственно в 1,9 раза и 7 раз больше мороженого, чем годом ранее.

Напомним, в Новосибирской области работает несколько крупных производителей мороженого: ООО «Новосибирский хладокомбинат», ООО Фабрика мороженого «Гроспирон», ООО «Гулливер» и ООО «Купинское мороженое».

В 2024 году в регионе было произведено 30,8 тысяч тонн мороженого. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщали в Минсельхозе Новосибирской области. По сравнению с 2023 годом, производство этого продукта увеличилось на 16,7%. ​​​​​​​

По данным Новосибирскстата, в июне 2025 года средняя цена килограмма сливочного мороженого в столице Сибири поднялась до 895,29 рублей, что почти на 20 рублей дороже, чем месяцем ранее и на 51 рубль — по сравнению с началом года. Эксперты объясняют рост цен увеличением себестоимости производства.

Ранее редакция сообщала, что ФАС России предлагает заморозить цены на школьные товары в Новосибирске.