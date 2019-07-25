Андрей Фишер назначен региональным управляющим Альфа-Банк в Новосибирске, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В его обязанности будет входить общее руководство филиалом АО «Альфа-Банк» в Новосибирске, реализация стратегии банка на розничном и корпоративном рынках, продвижение новых продуктов и услуг в регионе. На данной позиции Андрей Фишер также будет активно взаимодействовать с региональными органами власти.

— Филиал в Новосибирске является одним из крупнейших региональных подразделений Альфа-Банка и уверенно демонстрирует высокие показатели по всем направлениям бизнеса. Уверен, назначение Андрея Фишера, который давно работает в банке и проявил себя как профессионал высокого класса, позволит не только сохранить положительную динамику бизнеса, но существенно усилит позиции Альфа-Банка в Сибирском регионе, — говорит член правления, директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергей Шевченко.

Андрей Фишер более 19 лет работает в банковской сфере. До назначения на должность регионального управляющего занимал позицию директора регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка по направлению малый, средний и корпоративный бизнес. Начинал свою карьеру в корпоративном бизнесе Омскпромстройбанка, где прошел путь от стажера до главного специалиста по работе корпоративными клиентами, потом работал на различных должностях в МДМ Банке, где завершил карьеру в должности регионального директора в Сибири по корпоративному бизнесу. В Альфа-Банке работает с 2014 года.

Фото предоставлено пресс-службой банка