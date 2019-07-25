Концессионеры один за другим «покидают» новосибирский трамвай

Мэрия Новосибирска продолжает переговоры с потенциальным концессионером, который мог бы «вложиться» в развитие новосибирского трамвая. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Находимся в стадии переговоров с очередной инициативной группой, — говорит мэр. — У нас появился очередной инвестор. Инвесторы приходят и уходят. Их не удовлетворяет экономическая составляющая проекта и, прямо скажем, ситуация с тарифом. У нас самые низкие тарифы в регионе. Мы многие годы удерживаем их низкий уровень, и концессионеры, те, по крайней мере, кто отказались, так скептически оценивают ситуацию. Хотя мы оцениваем ее несколько по-другому.

Пока глава города отказывается предоставить информацию о возможном концессионере, с которым проходят переговоры. В то же время один из потенциальных концессионеровГК «ВИС»продолжает работу над параметрами концессионного соглашения. Об этом в пресс-службе «ВИС» сообщили в ответ на запрос редакции.

По информации представителя «ВИС», предполагаемый пассажиропоток будущей линии должен составить 30 тысяч человек в сутки, а объем инвестиций — более 7 млрд рублей.

В начале февраля 2019 года, на подведении итогов социально-экономического развития Октябрьского района в 2018 году Анатолий Локоть сообщал, что близок к реализации проект строительства трамвайной линии на Плющихинский жилмассив в рамках концессионного соглашения. В соответствии с представленными потенциальным инвестором исходными данными и расчетами финансово-экономической модели реализации проекта общий объем инвестиций с учетом НДС составлял 6,7 млрд рублей. Срок концессионного соглашения — 30 лет, из которых 2 года — инвестиционный этап, 28 лет — эксплуатационный период. О какой компании идет речь, в мэрии не сообщали. Однако, судя по отчетам инвеступолномоченного города, в начале года городская администрация и минэкономразвития области рассматривали инвестиционное предложение УК «Лидер» — инвестиционный проект по созданию скоростного трамвая в Плющихинском жилом массиве на условиях концессии.

Еще один интересант — дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест» — представляла проект модернизации трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска на инвестсовете области в апреле 2018 года.

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