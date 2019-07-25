Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Концессионеры один за другим «покидают» новосибирский трамвай

Потенциальных инвесторов не устраивает экономическая составляющая проекта.
  • 25/07/2019, 19:55
Автор: Евгения Серёгина
Концессионеры один за другим «покидают» новосибирский трамвай
«Инвесторы приходят и уходят. Их не устраивает экономическая ситуация.»

Мэрия Новосибирска продолжает переговоры с потенциальным концессионером, который мог бы «вложиться» в развитие новосибирского трамвая. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Находимся в стадии переговоров с очередной инициативной группой, — говорит мэр.  У нас появился очередной инвестор. Инвесторы приходят и уходят. Их не удовлетворяет экономическая составляющая проекта и, прямо скажем, ситуация с тарифом. У нас самые низкие тарифы в регионе. Мы многие годы удерживаем их низкий уровень, и концессионеры, те, по крайней мере, кто отказались, так скептически оценивают ситуацию. Хотя мы оцениваем ее несколько по-другому.

ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

Пока глава города отказывается предоставить информацию о возможном концессионере, с которым проходят переговоры. В то же время один из потенциальных концессионеров   ГК «ВИС»   продолжает работу над параметрами концессионного соглашения. Об этом в пресс-службе «ВИС» сообщили в ответ на запрос редакции.

ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

— Готовятся параметры возможного концессионного проекта создания трамвайной линии от станции метрополитена «Золотая Нива» до Плющихинского жилого массива, — рассказывает руководитель департамента ГК «ВИС» по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский. — Согласована дорожная карта работ, прорабатываются финансовые модели. Группа «ВИС» вместе с партнерами готова подготовить частную концессионную инициативу, выступить в этом проекте инвестором и реализовать его «под ключ».

По информации представителя «ВИС», предполагаемый пассажиропоток будущей линии должен составить 30 тысяч человек в сутки, а объем инвестиций — более 7 млрд рублей.

На Плющихинский жилмассив по концессии пустят трамвай

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

В начале февраля 2019 года, на подведении итогов социально-экономического развития Октябрьского района в 2018 году Анатолий Локоть сообщал, что близок к реализации проект строительства трамвайной линии на Плющихинский жилмассив в рамках концессионного соглашения. В соответствии с представленными потенциальным инвестором исходными данными и расчетами финансово-экономической модели реализации проекта общий объем инвестиций с учетом НДС составлял 6,7 млрд рублей. Срок концессионного соглашения — 30 лет, из которых 2 года — инвестиционный этап, 28 лет — эксплуатационный период. О какой компании идет речь, в мэрии не сообщали. Однако, судя по отчетам инвеступолномоченного города, в начале года городская администрация и минэкономразвития области рассматривали инвестиционное предложение УК «Лидер» — инвестиционный проект по созданию скоростного трамвая в Плющихинском жилом массиве на условиях концессии.

«Автодор-инвест» — еще один претендент на новосибирские трамваи

Еще один интересант — дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест» — представляла проект модернизации трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска на инвестсовете области в апреле 2018 года.

Фото автора

Популярное с сайта

«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

25/07/2019, 15:25
Экскурсия на предприятие и переговоры с руководством фабрики организованы в рамках региональных «Недель торговли».
Группа «Синара» займется обновление рельсового транспорта Новосибирской области

Группа «Синара» займется обновлением рельсового транспорта Новосибирской области

25/07/2019, 12:33
Помимо сотрудничества в сфере транспорта компания собирается развивать кооперацию с производителями из региона.
В регионе нет прозрачности системы обращения с ТКО

В регионе нет прозрачности системы обращения с ТКО

25/07/2019, 11:16
Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объёмы перевезённых ТКО значительно превышают объёмы, обозначенные в статистических данных.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Андрей Фишер назначен региональным управляющим Альфа-Банк в Новосибирске

25/07/2019, 18:54

Возможности регионов по регулированию тарифов в электроэнергетике ограничили

25/07/2019, 18:06

Государственная Дума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

25/07/2019, 18:04

НГУ открывает новую магистерскую программу

25/07/2019, 16:27

Завод ЭЛСИБ поставит четыре генератора на Иркутскую ГЭС

25/07/2019, 15:37

«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

25/07/2019, 15:25

Группа «Синара» займется обновлением рельсового транспорта Новосибирской области

25/07/2019, 12:33

В регионе нет прозрачности системы обращения с ТКО

25/07/2019, 11:16

НГУЭУ на интенсиве «Остров 10-22» показал лучший результат среди вузов Сибири и Дальнего Востока

25/07/2019, 10:48

Ростовская и Новосибирская области налаживают сотрудничество

25/07/2019, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска