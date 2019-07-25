Возможности регионов по регулированию тарифов в электроэнергетике ограничили

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, ограничивающий право регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что новый закон исключает право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с ФАС России.

По словам авторов инициативы, эта мера «исключит возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми Правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития, за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов».

В настоящее время до 15% тарифных решений по услугам по передаче электрической энергии принимаются на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.

В соответствии с законом с 1 января 2023 года тарифы будут устанавливаться на срок не менее пяти лет.

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