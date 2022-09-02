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Андрей Костин стал почетным профессором МГУ

  • 02/09/2022, 15:25
Профессор МГУ
За вклад в развитие МГУ и создание новых научно-образовательных направлений.

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин получил звание почетного профессора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Награду вручил ректор МГУ Виктор Садовничий. Церемония прошла 1 сентября во время торжественной лекции в День первокурсника.

Виктор Садовничий рассказал, что Андрей Костин получает почетное звание за вклад в развитие МГУ и создание новых научно-образовательных направлений.

ВТБ и МГУ совместно реализуют целый ряд проектов, связанных с развитием научно-технологических центров и образовательных программ. Так, в этом году банк и университет договорились о создании системы финансирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».  Данная инициатива направлена на ускорение и повышение эффективности трансфера научных знаний и разработок в рыночные продукты и услуги. Успешно функционирует и созданный ранее МГУ и ВТБ фонд содействия развитию науки «Институт „Вега“». Фонд способствует развитию человеческого капитала в условиях новой экономической реальности, а также созданию образовательных программ, прежде всего, в области вычислительной математики и кибернетики, отвечающих требованиям рынка.

Фото пресс-службы ВТБ

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Рубрики : Отставки и назначения Банки

Регионы: Россия Москва

Теги : развитие образования МГУ ВТБ


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