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Льготное питание охватит ещё больше категорий школьников

  • 02/09/2022, 15:31
Автор:
Школьное питание
При этом его себестоимость повысится в связи с ростом цен на продукты питания.

Себестоимость школьного горячего питания для всех категорий детей, как сообщают в мэрии, в текущего году вырастет с 65 до 70 руб. на ребёнка в день.

Задача организации питания решается в полном объёме, заявил в ходе пресс-конференции у мэра начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев. Учащиеся начальных классов охвачены питанием на 100%.

Одновременно, как отмечают в городском руководстве вырастет и список школьников, подпадающих под льготные категории.

Увеличена составляющая детей: с ограниченными возможностями, из многодетных и малоимущих семей, сообщает руководитель образовательного департамента. Это не только начальная школа, а дети всех возрастных категорий. Мы особое внимание уделяем этому вопросу, ведём большую совместную работу с органами надзора и депутатским корпусом.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал индексацию питания для всех категорий детей на 26%. Поводом для этого, по словам главы региона послужила диспропорция в суммах за питание для разных муниципалитетов, а также рост цен на продукты питания. Об этом губернатор сообщал в телеграмм-канале регионального правительства.

Как уже сообщалось, годом ранее на базе областного управления Роспотребнадзора действовала «горячая линия», специалисты которой давали разъяснения по организации горячего питания в школах, нормам потребления необходимых для развития детского организма веществ, рекомендациям по контролю за питанием детей в школе.

По информации правительства Новосибирской области, всего на территории региона насчитывается более 100 тысяч школьников из льготных категорий, а сумма дополнительного финансирования на выравнивание стоимости школьного питания составляет в текущем году более 200 млн руб.

По информации мэрии Новосибирска, в текущий момент в городе насчитывается 210 тыс школьников, из которых более 23 тыс — первоклассники. К работе приступили все образовательные организации города.

 

Ранее редакция сообщала о новых нормах законодательства в образовательной сфере.

 

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школьное питание


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