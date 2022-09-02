В Томске открыли первый в Сибири завод по производству OSB-плит

Завод по производству OSB-плит по итальянской технологии мощностью 250 тыс. куб. м открыли в Томске, об этом сообщил ТАСС. Предприятие расположено на площадях ООО «Монолит-Строй», оборудование поставила итальянская компания IMAL.

— Мы с вами сегодня участвуем в историческом событии — в Томске открывается завод по производству OSB-плит, — отметил врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

Генеральный директор ООО «Монолит-Строй» Даниил Рябченко рассказал, что у предприятия уже заключены контракты на закупку всего годового объема продукции с заказчиками из 70 регионов РФ и более 10 стран. Также он проинформировал журналистов о том, что инвестиционный проект был реализован менее чем за два года, общий объем инвестиций был увеличен с 5,2 млрд рублей до 6,5 млрд рублей из-за повышения цен, в том числе на металл. Это будет первый в Сибири завод по производству плит OSB.

— Я уверен, что появление на рынке региона плиты OSB подстегнет строительство малоэтажных сооружений в нашем регионе, — добавил Рябченко.

Как ранее сообщалось, «Монолит-строй» и Газпромбанк в апреле 2021 года заключили кредитное соглашение на привлечение 4 млрд рублей для финансирования строительства завода. Общая стоимость проекта оценивалась в 5,2 млрд рублей.

ООО «Монолит-строй», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году, в равных долях принадлежит кипрской Entomo Ltd и супруге сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова. При этом, ранее последняя владела лишь 25%, еще 25% долей принадлежало сыну бывшего губернатора Санкт-Петербурга Алексею Полтавченко, он вышел из совладельцев завода в мае 2021 года.

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