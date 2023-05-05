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Андрей Кузнецов об «интриге в уголовном деле» девелопера Михаила Обласова

  • 05/05/2023, 11:31
строительство
В Новосибирске подозреваемого в мошенничестве девелопера отпустили из-под ареста. Что послужило причиной серии уголовных дел, фигурантами которых стали новосибирские девелоперы, рассуждает эксперт.

В конце апреля Пятый апелляционный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест новосибирскому бизнесмену Михаилу Обласову, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве с муниципальной землей. О попытке строительной компании «Энергомонтаж» войти в дело в качестве гражданского истца и коммерческой стороне дела, пишет Андрей Кузнецов, главный редактор и директор Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Далее редакция публикует материал, размещенный на сайте агентства.

Больше года следствие продержало в СИЗО известного девелопера Михаила Обласова, безуспешно добиваясь нужных показаний. Коммерческая подоплёка дела ушла на второй план, хотя как раз в ней вся интрига.

Перед майскими праздниками Обласов отправился под домашний арест. Защита предпринимателя добилась смягчения меры, обратившись в Пятый апелляционный суд. «Мы рады что спустя больше, чем год после возбуждения дела суд услышал наши доводы, — комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. — К сожалению, сколько бы ни говорилось, что предпринимателей нельзя отправлять в СИЗО по экономическим преступлениям, это по-прежнему обычная практика. В настоящее время мы знакомимся с материалами дела и обжалуем незаконные действия судов, ущемляющие право клиента на защиту».

В этой истории есть на что пожаловаться. Например, в материалах дела адвокаты нашли постановление о признании Обласова гражданским ответчиком. Защита считает, что это было сделано не только без должных оснований, но и с нарушением процедуры — без участия адвокатов. Попытку строительной компании «Энергомонтаж» войти в дело в качестве гражданского истца юристы уже отбили. В этом вопросе адвокатов поддержал прокурор, по представлению которого решение следствия удовлетворить ходатайство «Энергомонтажа» было отменено.

Причём тут «Энергомонтаж»? Напомним историю кейса. В апреле 2022 года задержали Обласова и его партнера Николая Вдова. Их обвинили в мошенничестве с земельным участком площадью более 150 га на территории Заельцовского и Калининского районов. Мэрия выделила участок под садоводство, а в итоге его перепродали под застройку. Ущерб для бюджета мэрия поначалу насчитала в размере 383 млн рублей. Эта сумма фигурировала в новостях об уголовном деле, её до сих пор приводят в статьях некоторые СМИ, не считая важным уточнить некоторые нюансы.

Обласов и Вдов оказались в СИЗО. Чтобы выбраться на свободу, бизнесмены выбрали разные стратегии. В декабре Вдова отпустили под подписку о невыезде после заключения сделки со следствием. Дело в его отношении выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Несмотря на то, что в отношении Обласова расследование тоже было завершено, и повлиять на показания свидетелей бизнесмен никак не мог, следствие настояло на сохранении для него жёсткой меры пресечения. Есть основания считать, что на кону стоял вопрос о показаниях против некоторых лиц, занимавших высокие должности в областной и городской власти. Имидж Обласова строился на близости к высокопоставленным чиновникам. Он был советником экс-губернатора Владимира Городецкого, возглавлял одну из комиссий областной Общественной палаты. Как говорится, был вхож, и мог обладать интересующей силовиков информацией. Однако Обласов от сделок воздержался и продолжает отстаивать свою невиновность.

Участок, о котором речь в данном уголовном деле, в конечном счёте достался строительной компании «Энергомонтаж». Но — важный нюанс — через вторые руки: продавцом выступила компания Владислава Крючкова, ещё одного преследуемого новосибирского застройщика, который с 2018 года находится в розыске по обвинению в мошенничестве и легализации средств. Дело против Крючкова связывали с его конфликтом с Обласовым, давним партнёром. Обласов эту взаимосвязь отрицал. Чуть позже некоторые силовые структуры начали проявлять последовательный интерес к контрагентам и партнёрам Обласова. В том числе, к Вдову.

Если сделка с муниципальной землёй наносит ущерб бюджету, логичный сценарий — возврат участка под контроль мэрии с возможностью реализации в законном русле. Чтобы сохранить права на землю, купленную у Крючкова, «Энергомонтаж» решил закрыть ущерб по делу против Обласова и Вдова. В конце сентября компания перевела мэрии Новосибирска 396 млн рублей. Есть основания считать, что строители переплатили. В уголовном деле размер ущерба к тому моменту уменьшился после проведённой экспертизы до 80 млн рублей. Но стоит ли удивляться путанице, если к тому времени в середине сентября гендиректор «Энергомонтажа», депутат Законодательного собрания Иван Сидоренко сам стал обвиняемым в мошенничестве?

Дело против Сидоренко связано с махинациями с другим участком земли, насчитав ущерб в размере 160 млн рублей. В отличие от Обласова, Сидоренко сразу признал вину, погасил ущерб, отправился под домашний арест и остаётся под ограничением этой мерой до сих пор, хотя дело с декабря слушается в суде. В истории Обласова «Энергомонтаж» попытался стать гражданским истцом, надеясь отсудить деньги, заплаченные мэрии в качестве компенсации ущерба. Хотя более логичным кажется другой путь — отсуживать деньги у Крючкова, компания которого получила ещё в 2014 году 370 млн рублей за участок, ставший в 2022-м предметом уголовного разбирательства. В любом случае, попытка «Энергомонтажа» стать истцом потерпела неудачу, и перспектива компании вернуть уплаченные мэрии деньги теперь ещё более призрачна. Но, вполне вероятно, эта земля стоит даже больше уплаченных за неё 870 млн, так что важней сохранить участок, чем раскачивать лодку, в которой вместе оказались трое девелоперов с уголовными обвинениями.

Фото: pixabay.com, orcatec

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Михаил Обласов «Энергомонтаж»


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