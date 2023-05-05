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Магнитные бури в мае: когда стоит ждать и как к ним подготовиться?

  • 05/05/2023, 11:35
магнитные бури
Негативное воздействие геомагнитных возмущений на самочувствие людей неоспоримо.

Магнитные бури влияют на всех людей без исключения, но особенно чувствительные к ним пациенты (метеозависимые) могут жаловаться на резкое ухудшение состояния, обострение хронических патологий, которые, на первый взгляд, никак не связаны с атмосферными пертурбациями, общую вялость. Потому так важно заранее продумывать свой день на время активного течения геомагнитных штормов. Нарушение магнитного поля Земли солнечным ветром сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье жителей нашей планеты.

Как сказываются геомагнитные волнения на людях?

В случае с магнитными бурями любой силы нужно быть готовым практически ко всему. Каждый организм индивидуален и потому геомагнитный шторм может негативно сказаться на работе любых систем и органов.

Однако среди наиболее частых симптомов недомогания выделяют:

  • резкое ухудшение настроения;
  • общая вялость, сонливость, апатия;
  • головные боли (вплоть до сильных мигреней);
  • проблемы со сном;
  • депрессия, тревожность, панические атаки;
  • скачки артериального давления, тахикардия, боли в сердце.

Это лишь наиболее часто встречающиеся симптомы, проявляющиеся во время особой активности солнца. Некоторые люди могут жаловаться при этом на ломоту в суставах, на проблемы с пищеварением, на обострение любых хронических патологий (при сильном шторме может возникнуть рецидив патологий, которые долгие годы могли находиться в стадии стойкой ремиссии). Люди в целом становятся более раздражёнными, конфликтными, беспричинно беспокойными.

Воздействие на физическое состояние

Магнитные бури в равной степени опасны как для психического, так и для физического здоровья людей. Многочисленные исследования подтверждают, что любые (даже минимальные) изменения в магнитном поле нашей планеты сказываются на циркадных ритмах человеческого организма. Соответственно, геомагнитные возмущения в первую очередь влияют на сон. Кроме того, часто метеозависимые люди жалуются на появление сильной головной боли, тошноту, иногда рвоту (являющуюся следствием мигрени), сильную усталость. Изменения возникают и в показателях кровяного давления.

Воздействие на психическое состояние

Психика страдает от геомагнитных штормов наравне с физическим состоянием. Нарушается эмоциональная стабильность, появляются навязчивые идеи, необъяснимая тревожность, раздражительность, панические атаки. Некоторые люди могут столкнуться с симптомами депрессии, даже если это заболевание находится в стадии стойкой и длительной ремиссии. Кроме того, нарушаются и когнитивные функции, бывает трудно сосредоточиться, падает работоспособность, появляются проблемы с восприятием и памятью.

Можно ли подготовиться к геомагнитным возмущениям?

Конечно, полностью нивелировать влияние геомагнитных возмущений на организм не получится. Увы, природа сильнее человека в этом вопросе. Но можно попытаться несколько смягчить их влияние и обезопасить себя от возникновения серьёзных отклонений. Прежде всего, в период активности солнца нельзя переутомляться. Это первый и главный совет, который поможет избежать многих проблем.

Помимо этого, проводите на свежем воздухе не менее часа в день, скорректируйте свой рацион (отдайте предпочтение лёгкой и здоровой пище), откажитесь от вредных привычек хотя бы на время возмущений, уберите из меню алкоголь. Соблюдайте режим сна и отдыха (ложитесь спать до полуночи, за несколько часов до отхода ко сну не пейте жидкости и не употребляйте тяжёлую пищу, не пользуйтесь гаджетами), утром можно сделать лёгкую гимнастику или хотя бы растяжку. Если вы страдаете от каких-либо хронических патологий, то запаситесь всеми необходимыми лекарствами на случай рецидива.

И, что не менее важно, сохраняйте спокойствие. Не стоит слишком уж концентрироваться на магнитных бурях и возможных последствиях от них.

Геомагнитное поле в мае: чего ждать от солнечных возмущений?

Нужно сказать, что в мае нас ждёт значительно меньше солнечных возмущений в сравнении с прошедшим апрелем. Уже сейчас первая сильная магнитная буря практически сошла на нет. Однако расслабляться окончательно пока рано, поскольку впереди нас ждёт несколько периодов, в которые активность солнца будет особенно выраженной.

Наиболее сильными и опасными будут две солнечные атаки (класс «М» или 4 балла):

  • в период 6-7 мая геомагнитный шторм поднимется с показателей в 2 балла (незначительное возмущение) до отметки в 4 балла (сильное возмущение);
  • в период 23-26 мая геомагнитный фон будет упорно держаться на опасной отметке в 4 балла.

В остальные же дни возмущения будут незначительными, поэтому за своё здоровье опасаться не стоит. В период с 4 по 5 мая на Землю вернётся долгожданный покой, сила геоударов в это время достигнет нейтральной отметки, а затем и вовсе опустится до геомагнитного «штиля» (1 балл).

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