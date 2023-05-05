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Строительство станции метро в Красноярске начнут в ближайшее время

  • 05/05/2023, 11:11
Автор:
метро в Красноярске
Выдача заключений госэкспертизы на реализацию данного проекта идет поэтапно.

Красноярск получил положительное заключение от госэкспертизы на начало строительных работ на станции метро в Красноярске. Работы начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Котюков в эфире в социальных сетях.

Выдача заключений госэкспертизы на реализацию данного проекта идет поэтапно.

Также Котюков отметил, что дальнейшая работа зависит от получения следующих заключений госэкспертизы.

Напомним, что строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей, регион долго искал способы удешевления проекта. Его реализация будет возможна благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны с федеральными Минфином и Минстроем.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тысячи пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн человек в год.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали — в 2009 году. В 2018 году после поддержки со стороны президента РФ предложения губернатора края Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отметим, что в августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК «Моспроект-3» о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро вместо Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»). Сейчас в арбитражном суде региона рассматривается иск заказчика строительства — Краевого транспортного управления, требующего взыскать с треста более 678 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Красноярске стартовали подготовительные работы по строительству метро.

Фото: pixabay.com — Pexels 

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Красноярский край

Теги : транспорт новая станция метро Метро в Красноярске власть


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